https://crimea.ria.ru/20261112/armiya-rossii-porazila-dva-ukrainskikh-sukhogruza-v-chernom-more-1161011526.html

Армия России поразила два украинских сухогруза в Черном море

Армия России поразила два украинских сухогруза в Черном море - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Армия России поразила два украинских сухогруза в Черном море

В течение дня российские военные поразили два сухогруза с вооружением и военным имуществом для ВСУ в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T17:56

2026-11-12T17:56

2026-11-12T17:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В течение дня российские военные поразили два сухогруза с вооружением и военным имуществом для ВСУ в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.В российском военном ведомстве отметили, что Вооруженные силы РФ продолжают нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по морским судам с военным имуществом и грузами двойного назначения.Ранее сообщалось, что российские военные в ночь на четверг поразили заводы по производству дронов, ракетного топлива и твердотопливных ускорителей в Киеве и Киевской области, электроподстанции в Житомире и сухогруз в Черном море.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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одесская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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