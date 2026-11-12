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Армия России поразила два украинских сухогруза в Черном море
Армия России поразила два украинских сухогруза в Черном море - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Армия России поразила два украинских сухогруза в Черном море
В течение дня российские военные поразили два сухогруза с вооружением и военным имуществом для ВСУ в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T17:56
2026-11-12T17:56
2026-11-12T17:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В течение дня российские военные поразили два сухогруза с вооружением и военным имуществом для ВСУ в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.В российском военном ведомстве отметили, что Вооруженные силы РФ продолжают нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по морским судам с военным имуществом и грузами двойного назначения.Ранее сообщалось, что российские военные в ночь на четверг поразили заводы по производству дронов, ракетного топлива и твердотопливных ускорителей в Киеве и Киевской области, электроподстанции в Житомире и сухогруз в Черном море.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Армия России поразила два украинских сухогруза в Черном море
В Черном море разбиты два сухогруза с вооружением и военным имуществом для ВСУ