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Армия России поразила два украинских сухогруза в Черном море - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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Армия России поразила два украинских сухогруза в Черном море
Армия России поразила два украинских сухогруза в Черном море - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Армия России поразила два украинских сухогруза в Черном море
В течение дня российские военные поразили два сухогруза с вооружением и военным имуществом для ВСУ в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T17:56
2026-11-12T17:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В течение дня российские военные поразили два сухогруза с вооружением и военным имуществом для ВСУ в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.В российском военном ведомстве отметили, что Вооруженные силы РФ продолжают нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по морским судам с военным имуществом и грузами двойного назначения.Ранее сообщалось, что российские военные в ночь на четверг поразили заводы по производству дронов, ракетного топлива и твердотопливных ускорителей в Киеве и Киевской области, электроподстанции в Житомире и сухогруз в Черном море.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Армия России поразила два украинских сухогруза в Черном море

В Черном море разбиты два сухогруза с вооружением и военным имуществом для ВСУ

17:56 12.11.2026
 
© Министерство обороны РФВоеннослужащий ВС РФ запускает беспилотник
Военнослужащий ВС РФ запускает беспилотник
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В течение дня российские военные поразили два сухогруза с вооружением и военным имуществом для ВСУ в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение дня в акватории Черного моря юго-западнее Одессы и в порту Черноморск Одесской области поражены два морских судна типа "сухогруз" с вооружением и военным имуществом", - говорится в сообщении.
В российском военном ведомстве отметили, что Вооруженные силы РФ продолжают нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по морским судам с военным имуществом и грузами двойного назначения.
Ранее сообщалось, что российские военные в ночь на четверг поразили заводы по производству дронов, ракетного топлива и твердотопливных ускорителей в Киеве и Киевской области, электроподстанции в Житомире и сухогруз в Черном море.
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Удары по УкраинеУкраинаЧерное мореОдессаОдесская областьВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовости СВОМинистерство обороны РФ
 
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