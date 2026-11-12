https://crimea.ria.ru/20261112/76-dronov-vsu-sbity-za-den-nad-regionami-rossii---krym-v-ikh-chisle-1161017680.html

76 дронов ВСУ сбиты за день над регионами России - Крым в их числе

76 дронов ВСУ сбиты за день над регионами России - Крым в их числе - РИА Новости Крым, 12.11.2026

76 дронов ВСУ сбиты за день над регионами России - Крым в их числе

Силы и средства ПВО за день перехватили и уничтожили 76 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T20:29

2026-11-12T20:29

2026-11-12T20:29

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

крым

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Силы и средства ПВО за день перехватили и уничтожили 76 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ в четверг."В течение дня с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными силами ПВО уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), атаки всу, крым, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости сво