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76 дронов ВСУ сбиты за день над регионами России - Крым в их числе - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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76 дронов ВСУ сбиты за день над регионами России - Крым в их числе
76 дронов ВСУ сбиты за день над регионами России - Крым в их числе - РИА Новости Крым, 12.11.2026
76 дронов ВСУ сбиты за день над регионами России - Крым в их числе
Силы и средства ПВО за день перехватили и уничтожили 76 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T20:29
2026-11-12T20:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Силы и средства ПВО за день перехватили и уничтожили 76 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ в четверг."В течение дня с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными силами ПВО уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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всу (вооруженные силы украины), атаки всу, крым, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости сво
76 дронов ВСУ сбиты за день над регионами России - Крым в их числе

76 дронов ВСУ сбиты за день над регионами России - Минобороны

20:29 12.11.2026
 
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСМобильная огневая группа
Мобильная огневая группа
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Силы и средства ПВО за день перехватили и уничтожили 76 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ в четверг.
"В течение дня с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными силами ПВО уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУКрымБеспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФНовости СВО
 
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