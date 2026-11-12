https://crimea.ria.ru/20261112/71-ukrainskiy-bespilotnik-likvidirovali-nad-regionami-rossii-za-noch-1160987931.html

71 украинский беспилотник ликвидировали над регионами России за ночь

71 украинский беспилотник ликвидировали над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 12.11.2026

71 украинский беспилотник ликвидировали над регионами России за ночь

71 вражеский беспилотник ликвидировали средства российской ПВО в течение ночи над регионами РФ, в том числе над Крымом, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T08:57

2026-11-12T08:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. 71 вражеский беспилотник ликвидировали средства российской ПВО в течение ночи над регионами РФ, в том числе над Крымом, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что над дроны ВСУ ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Ростовской областей, Московского региона и Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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