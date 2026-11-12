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71 украинский беспилотник ликвидировали над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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71 украинский беспилотник ликвидировали над регионами России за ночь
71 украинский беспилотник ликвидировали над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 12.11.2026
71 украинский беспилотник ликвидировали над регионами России за ночь
71 вражеский беспилотник ликвидировали средства российской ПВО в течение ночи над регионами РФ, в том числе над Крымом, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T08:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. 71 вражеский беспилотник ликвидировали средства российской ПВО в течение ночи над регионами РФ, в том числе над Крымом, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что над дроны ВСУ ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Ростовской областей, Московского региона и Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, новости крыма, белгородская область, брянская область, курская область, тульская область, орловская область, ростовская область, московская область, беспилотник (бпла, дрон)
71 украинский беспилотник ликвидировали над регионами России за ночь

71 беспилотник ВСУ перехватили и уничтожили над регионами России за ночь

08:57 12.11.2026 (обновлено: 09:03 12.11.2026)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. 71 вражеский беспилотник ликвидировали средства российской ПВО в течение ночи над регионами РФ, в том числе над Крымом, сообщает Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа ", – сообщили в российском военном ведомстве.

Отмечается, что над дроны ВСУ ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Ростовской областей, Московского региона и Республики Крым.
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