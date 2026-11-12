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71 украинский беспилотник ликвидировали над регионами России за ночь
71 украинский беспилотник ликвидировали над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 12.11.2026
71 украинский беспилотник ликвидировали над регионами России за ночь
71 вражеский беспилотник ликвидировали средства российской ПВО в течение ночи над регионами РФ, в том числе над Крымом, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T08:57
2026-11-12T08:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. 71 вражеский беспилотник ликвидировали средства российской ПВО в течение ночи над регионами РФ, в том числе над Крымом, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что над дроны ВСУ ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Ростовской областей, Московского региона и Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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71 украинский беспилотник ликвидировали над регионами России за ночь
71 беспилотник ВСУ перехватили и уничтожили над регионами России за ночь
08:57 12.11.2026 (обновлено: 09:03 12.11.2026)