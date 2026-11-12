https://crimea.ria.ru/20261112/17-krymskikh-pedagogov-pobedili-v-proekte-znanienastavniki-1160999642.html
17 крымских педагогов победили в проекте Знание.Наставники
17 крымских педагогов победили в проекте Знание.Наставники - РИА Новости Крым, 12.11.2026
17 крымских педагогов победили в проекте Знание.Наставники
17 крымских педагогов стали победителями всероссийского проекта Знание.Наставники. Об этом сообщило Российское общество "Знание". РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T21:45
2026-11-12T21:45
2026-11-12T21:45
новости крыма
российское общество "знание"
минпросвещения рф
образование в крыму и севастополе
образование в россии
школа
учитель
награды
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/0c/1160997794_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3eb5748295ba1bcc2e57082fcd5d2684.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. 17 крымских педагогов стали победителями всероссийского проекта Знание.Наставники. Об этом сообщило Российское общество "Знание".Речь идет о 12 школьных учителях и пяти педагогах системы среднего профессионального образования Крыма. Победители представляют образовательные организации Симферополя, Феодосии, Ялты, Керчи, Евпатории, а также Белогорского, Сакского, Ленинского, Джанкойского и Красногвардейского районов. Педагоги получат денежное поощрение.Так, Ирина Клюшниченко из Ливадийской санаторной школы-интерната в Ялте помогает подросткам, которым сложно выстраивать отношения с окружающими, через волонтерство в приюте для бездомных животных "Ковчег". Софья Баркар из Челядиновской основной общеобразовательной школы Ленинского района превращает школьный краеведческий музей "Тобечик" в пространство для самостоятельных исследований.Масштабный проект Знание.Наставники реализуется с апреля по декабрь 2026 года. Его организаторами выступают Российское общество "Знание" и Министерство просвещения РФ при поддержке ФГБУ "Росдетцентр". Проект направлен на оценку эффективности просветительской работы наставников в образовательных организациях, выявление успешных практик и поддержку специалистов, участвующих в воспитании и профессиональном становлении подрастающего поколения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российским аспирантам и молодым ученым окажут дополнительную поддержкуВыпускники-медики сами смогут выбрать учреждения для работы с наставникомБизнесмены из Крыма станут наставниками детей участников спецоперации
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/0c/1160997794_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8ef5703db2d6ada34ce2a9a5586ced0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, российское общество "знание", минпросвещения рф, образование в крыму и севастополе, образование в россии, школа, учитель, награды
17 крымских педагогов победили в проекте Знание.Наставники
17 педагогов Крыма признаны победителями всероссийского проекта Знание.Наставники
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. 17 крымских педагогов стали победителями всероссийского проекта Знание.Наставники. Об этом сообщило Российское общество "Знание".
"Победителями признаны более 1,5 тысячи педагогов, советников директоров по воспитанию и руководителей образовательных организаций со всей страны. Среди них – 17 представителей сферы образования Республики Крым", – говорится в сообщении.
Речь идет о 12 школьных учителях и пяти педагогах системы среднего профессионального образования Крыма. Победители представляют образовательные организации Симферополя, Феодосии, Ялты, Керчи, Евпатории, а также Белогорского, Сакского, Ленинского, Джанкойского и Красногвардейского районов. Педагоги получат денежное поощрение.
"Наставничество складывается из ежедневной работы, которая не всегда заметна со стороны: вовремя поддержать, поделиться опытом, помочь найти решение непростой задачи. Именно поэтому для нас было важно оценить не только профессиональные знания участников проекта Знание.Наставники, но и то, как они применяют их в своей деятельности", – отметил гендиректор Российского общества "Знание" Максим Древаль.
Так, Ирина Клюшниченко из Ливадийской санаторной школы-интерната в Ялте помогает подросткам, которым сложно выстраивать отношения с окружающими, через волонтерство в приюте для бездомных животных "Ковчег". Софья Баркар из Челядиновской основной общеобразовательной школы Ленинского района превращает школьный краеведческий музей "Тобечик" в пространство для самостоятельных исследований.
Масштабный проект Знание.Наставники реализуется с апреля по декабрь 2026 года. Его организаторами выступают Российское общество "Знание" и Министерство просвещения РФ при поддержке ФГБУ "Росдетцентр". Проект направлен на оценку эффективности просветительской работы наставников в образовательных организациях, выявление успешных практик и поддержку специалистов, участвующих в воспитании и профессиональном становлении подрастающего поколения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: