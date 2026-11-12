https://crimea.ria.ru/20261112/17-krymskikh-pedagogov-pobedili-v-proekte-znanienastavniki-1160999642.html

17 крымских педагогов победили в проекте Знание.Наставники

17 крымских педагогов победили в проекте Знание.Наставники - РИА Новости Крым, 12.11.2026

17 крымских педагогов победили в проекте Знание.Наставники

17 крымских педагогов стали победителями всероссийского проекта Знание.Наставники. Об этом сообщило Российское общество "Знание". РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T21:45

2026-11-12T21:45

2026-11-12T21:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. 17 крымских педагогов стали победителями всероссийского проекта Знание.Наставники. Об этом сообщило Российское общество "Знание".Речь идет о 12 школьных учителях и пяти педагогах системы среднего профессионального образования Крыма. Победители представляют образовательные организации Симферополя, Феодосии, Ялты, Керчи, Евпатории, а также Белогорского, Сакского, Ленинского, Джанкойского и Красногвардейского районов. Педагоги получат денежное поощрение.Так, Ирина Клюшниченко из Ливадийской санаторной школы-интерната в Ялте помогает подросткам, которым сложно выстраивать отношения с окружающими, через волонтерство в приюте для бездомных животных "Ковчег". Софья Баркар из Челядиновской основной общеобразовательной школы Ленинского района превращает школьный краеведческий музей "Тобечик" в пространство для самостоятельных исследований.Масштабный проект Знание.Наставники реализуется с апреля по декабрь 2026 года. Его организаторами выступают Российское общество "Знание" и Министерство просвещения РФ при поддержке ФГБУ "Росдетцентр". Проект направлен на оценку эффективности просветительской работы наставников в образовательных организациях, выявление успешных практик и поддержку специалистов, участвующих в воспитании и профессиональном становлении подрастающего поколения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российским аспирантам и молодым ученым окажут дополнительную поддержкуВыпускники-медики сами смогут выбрать учреждения для работы с наставникомБизнесмены из Крыма станут наставниками детей участников спецоперации

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, российское общество "знание", минпросвещения рф, образование в крыму и севастополе, образование в россии, школа, учитель, награды