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Жителей поселков защитят от "шлагбаумного рабства"
Жителей поселков защитят от "шлагбаумного рабства" - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Жителей поселков защитят от "шлагбаумного рабства"
Госдума РФ приняла ко второму чтению законопроекты об общем имуществе в коттеджных поселках и защите жителей поселков от "шлагбаумного рабства", пишет... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T09:27
2026-11-11T09:27
2026-11-11T09:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Госдума РФ приняла ко второму чтению законопроекты об общем имуществе в коттеджных поселках и защите жителей поселков от "шлагбаумного рабства", пишет "Парламентская газета". По словам члена Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Ильи Вольфсона, цель документа – навести порядок в управлении общей инфраструктурой поселков и защитить права жителей. Он подчеркнул, что законопроект четко определит, где проходят границы жилого комплекса и какое имущество предназначено для общих нужд. Также уточняются правила, которым стоит следовать, если дороги или инженерные сети принадлежат отдельному владельцу. Условия пользования такой инфраструктурой и размер платы, согласно документу, должны быть закреплены в соглашении, а если договориться не получилось – спор разрешит суд.Кроме того, платить за уборку снега или ремонт фонарей, согласно документу, граждане станут исходя из площади, принадлежащей им земли. Отмечается, что новые правила вступят в силу весной 2028 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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государственная дума рф, закон и право, платежи, новости
Жителей поселков защитят от "шлагбаумного рабства"
Жителей коттеджных поселков хотят защитить от излишних платежей за общее имущество
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым.
Госдума РФ приняла ко второму чтению законопроекты об общем имуществе в коттеджных поселках и защите жителей поселков от "шлагбаумного рабства", пишет "Парламентская газета".
По словам члена Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Ильи Вольфсона, цель документа – навести порядок в управлении общей инфраструктурой поселков и защитить права жителей.
Он подчеркнул, что законопроект четко определит, где проходят границы жилого комплекса и какое имущество предназначено для общих нужд.
"Отдельно мы предлагаем защитить людей от того, что часто называют "шлагбаумным рабством". В поправках прямо закрепляем: нельзя перекрывать человеку проход и проезд к своему участку по предназначенной для этого общей дороге или брать деньги за сам доступ", – приводит слова Вольфсона издание.
Также уточняются правила, которым стоит следовать, если дороги или инженерные сети принадлежат отдельному владельцу. Условия пользования такой инфраструктурой и размер платы, согласно документу, должны быть закреплены в соглашении, а если договориться не получилось – спор разрешит суд.
Кроме того, платить за уборку снега или ремонт фонарей, согласно документу, граждане станут исходя из площади, принадлежащей им земли.
Отмечается, что новые правила вступят в силу весной 2028 года.
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