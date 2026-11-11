https://crimea.ria.ru/20261111/zhiteley-poselkov-zaschityat-ot-shlagbaumnogo-rabstva-1160946959.html

Жителей поселков защитят от "шлагбаумного рабства"

Жителей поселков защитят от "шлагбаумного рабства" - РИА Новости Крым, 11.11.2026

Жителей поселков защитят от "шлагбаумного рабства"

Госдума РФ приняла ко второму чтению законопроекты об общем имуществе в коттеджных поселках и защите жителей поселков от "шлагбаумного рабства", пишет... РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T09:27

2026-11-11T09:27

2026-11-11T09:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Госдума РФ приняла ко второму чтению законопроекты об общем имуществе в коттеджных поселках и защите жителей поселков от "шлагбаумного рабства", пишет "Парламентская газета". По словам члена Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Ильи Вольфсона, цель документа – навести порядок в управлении общей инфраструктурой поселков и защитить права жителей. Он подчеркнул, что законопроект четко определит, где проходят границы жилого комплекса и какое имущество предназначено для общих нужд. Также уточняются правила, которым стоит следовать, если дороги или инженерные сети принадлежат отдельному владельцу. Условия пользования такой инфраструктурой и размер платы, согласно документу, должны быть закреплены в соглашении, а если договориться не получилось – спор разрешит суд.Кроме того, платить за уборку снега или ремонт фонарей, согласно документу, граждане станут исходя из площади, принадлежащей им земли. Отмечается, что новые правила вступят в силу весной 2028 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, закон и право, платежи, новости