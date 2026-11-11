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За 3 года ни один человек не погиб при лесных пожарах – Рослесхоз

За 3 года ни один человек не погиб при лесных пожарах – Рослесхоз - РИА Новости Крым, 11.11.2026

За 3 года ни один человек не погиб при лесных пожарах – Рослесхоз

По итогам пожароопасного сезона 2026 года в России площадь лесных пожаров была почти вдвое меньше среднего значения за последние 5 лет. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 11.11.2026

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2026-11-11T11:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. По итогам пожароопасного сезона 2026 года в России площадь лесных пожаров была почти вдвое меньше среднего значения за последние 5 лет. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников в ходе рабочей встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.По информации Советникова, за 3 года не допущено ни одной гибели людей при лесных пожарах и ни одного перехода огня на населенные пункты и объекты экономики. Благодаря совместной работе с Минприроды и МЧС в текущем году снизилось число угроз от пожаров населенным пунктам.Также глава Рослесхоза рассказал, что за последние годы зона тушения сократилась более чем на 200 млн га. Создано 14 новых и отреставрировано 44 действующих авиаотделений, принято на работу свыше 1,1 тысячи парашютистов-десантников.Уже началась подготовка к пожароопасному сезону 2027 года, подчеркнул Советников.Ранее сообщалось, что в Крыму с 11 ноября отменен особый противопожарный режим. Он вводился для повышения уровня пожарной безопасности в регионе. За период его действия – с 24 июня по 11 ноября – на территории республики ликвидировали более 800 ландшафтных пожаров на площади 260 гектаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный пожар в Бахчисарайском районе Крыма потушенВосемь сотрудников МЧС России в Крыму награждены за мужество и профессионализмВосстановить утраченное: плановая высадка деревьев сохраняет леса Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, рослесхоз, новости, россия, происшествия