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За 3 года ни один человек не погиб при лесных пожарах – Рослесхоз - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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За 3 года ни один человек не погиб при лесных пожарах – Рослесхоз
За 3 года ни один человек не погиб при лесных пожарах – Рослесхоз - РИА Новости Крым, 11.11.2026
За 3 года ни один человек не погиб при лесных пожарах – Рослесхоз
По итогам пожароопасного сезона 2026 года в России площадь лесных пожаров была почти вдвое меньше среднего значения за последние 5 лет. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T11:10
2026-11-11T11:10
пожар
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новости
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. По итогам пожароопасного сезона 2026 года в России площадь лесных пожаров была почти вдвое меньше среднего значения за последние 5 лет. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников в ходе рабочей встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.По информации Советникова, за 3 года не допущено ни одной гибели людей при лесных пожарах и ни одного перехода огня на населенные пункты и объекты экономики. Благодаря совместной работе с Минприроды и МЧС в текущем году снизилось число угроз от пожаров населенным пунктам.Также глава Рослесхоза рассказал, что за последние годы зона тушения сократилась более чем на 200 млн га. Создано 14 новых и отреставрировано 44 действующих авиаотделений, принято на работу свыше 1,1 тысячи парашютистов-десантников.Уже началась подготовка к пожароопасному сезону 2027 года, подчеркнул Советников.Ранее сообщалось, что в Крыму с 11 ноября отменен особый противопожарный режим. Он вводился для повышения уровня пожарной безопасности в регионе. За период его действия – с 24 июня по 11 ноября – на территории республики ликвидировали более 800 ландшафтных пожаров на площади 260 гектаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный пожар в Бахчисарайском районе Крыма потушенВосемь сотрудников МЧС России в Крыму награждены за мужество и профессионализмВосстановить утраченное: плановая высадка деревьев сохраняет леса Крыма
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РИА Новости Крым
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4.7
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пожар, рослесхоз, новости, россия, происшествия
За 3 года ни один человек не погиб при лесных пожарах – Рослесхоз

В России за три года не допущено ни одной гибели людей при лесных пожарах - Рослесхоз

11:10 11.11.2026
 
© МЧС РоссииЛесной пожар в горах над Ялтой
Лесной пожар в горах над Ялтой
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. По итогам пожароопасного сезона 2026 года в России площадь лесных пожаров была почти вдвое меньше среднего значения за последние 5 лет. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников в ходе рабочей встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
"По итогам года площадь, пройденная огнем в зоне охраны, там, где мы активно воздействуем на огонь, составила 3,3 млн га. Это в 1,3 раза меньше, чем установлено указом президента РФ, и практически в 2 раза меньше, чем средние пятилетние значения", - рассказал он.
По информации Советникова, за 3 года не допущено ни одной гибели людей при лесных пожарах и ни одного перехода огня на населенные пункты и объекты экономики. Благодаря совместной работе с Минприроды и МЧС в текущем году снизилось число угроз от пожаров населенным пунктам.
Также глава Рослесхоза рассказал, что за последние годы зона тушения сократилась более чем на 200 млн га. Создано 14 новых и отреставрировано 44 действующих авиаотделений, принято на работу свыше 1,1 тысячи парашютистов-десантников.
Уже началась подготовка к пожароопасному сезону 2027 года, подчеркнул Советников.
Ранее сообщалось, что в Крыму с 11 ноября отменен особый противопожарный режим. Он вводился для повышения уровня пожарной безопасности в регионе. За период его действия – с 24 июня по 11 ноября – на территории республики ликвидировали более 800 ландшафтных пожаров на площади 260 гектаров.
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