https://crimea.ria.ru/20261111/yubileynyy-god-istoriya-kvn-i-sovremennyy-yumor-1160925858.html

Юбилейный год: история КВН и современный юмор

Юбилейный год: история КВН и современный юмор - РИА Новости Крым, 11.11.2026

Юбилейный год: история КВН и современный юмор

РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T14:30

2026-11-11T14:30

2026-11-11T14:33

пресс-центр

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/08/12/1120568525_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_edf4bc69b43ce9d29ddc7bacb5192dc6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - 14.30. Пресс-конференция "Юбилейный год: история КВН и современный юмор".Участники:— редактор Крымской официальной лиги КВН, профессор КФУ им. В.И. Вернадского Дмитрий ПРОХОРОВ;— директор Всекрымской юниор-лиги КВН, руководитель детских команд "Мистер добрый Кот" и "Счастье" Екатерина ПЕРЕТЯТЬКО;— редактор Всероссийской юниор-лиги КВН и руководитель проекта Международная детская онлайн-лига КВН "Скинь посмеяться! " Сергей МУЛЬД.Текущий год стал юбилейным для всех веселых и находчивых. Поклонники юмора отмечают сразу две круглые даты: 65 лет со дня основания Международного союза КВН и 30 лет Крымской официальной лиге КВН. Богатая история Клуба и сегодня продолжает объединять команды любителей пошутить по всей стране.Аккредитация:Тел. (3652) 27-44-55E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Пресс-конференции проходят без онлайн-трансляции. Задать вопросы спикерам возможно только при личном присутствии.Вход для представителей СМИ - при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-центр