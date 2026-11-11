https://crimea.ria.ru/20261111/yubileynyy-god-istoriya-kvn-i-sovremennyy-yumor-1160925858.html
Юбилейный год: история КВН и современный юмор
Юбилейный год: история КВН и современный юмор - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Юбилейный год: история КВН и современный юмор
РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T14:30
2026-11-11T14:30
2026-11-11T14:33
пресс-центр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - 14.30. Пресс-конференция "Юбилейный год: история КВН и современный юмор".Участники:— редактор Крымской официальной лиги КВН, профессор КФУ им. В.И. Вернадского Дмитрий ПРОХОРОВ;— директор Всекрымской юниор-лиги КВН, руководитель детских команд "Мистер добрый Кот" и "Счастье" Екатерина ПЕРЕТЯТЬКО;— редактор Всероссийской юниор-лиги КВН и руководитель проекта Международная детская онлайн-лига КВН "Скинь посмеяться! " Сергей МУЛЬД.Текущий год стал юбилейным для всех веселых и находчивых. Поклонники юмора отмечают сразу две круглые даты: 65 лет со дня основания Международного союза КВН и 30 лет Крымской официальной лиге КВН. Богатая история Клуба и сегодня продолжает объединять команды любителей пошутить по всей стране.Аккредитация:Тел. (3652) 27-44-55E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Пресс-конференции проходят без онлайн-трансляции. Задать вопросы спикерам возможно только при личном присутствии.Вход для представителей СМИ - при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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пресс-центр
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - 14.30. Пресс-конференция "Юбилейный год: история КВН и современный юмор".
— редактор Крымской официальной лиги КВН, профессор КФУ им. В.И. Вернадского Дмитрий ПРОХОРОВ;
— директор Всекрымской юниор-лиги КВН, руководитель детских команд "Мистер добрый Кот" и "Счастье" Екатерина ПЕРЕТЯТЬКО;
— редактор Всероссийской юниор-лиги КВН и руководитель проекта Международная детская онлайн-лига КВН "Скинь посмеяться! " Сергей МУЛЬД.
Текущий год стал юбилейным для всех веселых и находчивых. Поклонники юмора отмечают сразу две круглые даты: 65 лет со дня основания Международного союза КВН и 30 лет Крымской официальной лиге КВН. Богатая история Клуба и сегодня продолжает объединять команды любителей пошутить по всей стране.
Почему КВН до сих пор пользуется популярностью среди команд и зрителей? Какую трансформацию претерпели шутки с момента создания Клуба? Что, кроме юмора, является залогом успеха для участников? В чем специфика крымской лиги КВН? В чем состоит особенность работы с юниорами? Какие перспективы открываются сегодня перед крымскими командами?
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Пресс-конференции проходят без онлайн-трансляции. Задать вопросы спикерам возможно только при личном присутствии.
Вход для представителей СМИ - при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru
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