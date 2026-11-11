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"Я обязательно крылья отремонтирую": Долина объявила о паузе в концертах - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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"Я обязательно крылья отремонтирую": Долина объявила о паузе в концертах
"Я обязательно крылья отремонтирую": Долина объявила о паузе в концертах - РИА Новости Крым, 11.11.2026
"Я обязательно крылья отремонтирую": Долина объявила о паузе в концертах
Народная артистка России Лариса Долина на сольном концерте в Коломне объявила о паузе в концертной деятельности. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 11.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Народная артистка России Лариса Долина на сольном концерте в Коломне объявила о паузе в концертной деятельности. Об этом пишет РИА Новости.Артистка попросила прощения у своих фанатов.и заверила, что перерыв будет недолгим, но в данный момент он ей крайне необходим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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лариса долина, музыка, искусство , культура, новости
"Я обязательно крылья отремонтирую": Долина объявила о паузе в концертах

Лариса Долина объявила о паузе в концертной деятельности

23:40 11.11.2026 (обновлено: 23:42 11.11.2026)
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкНародная артистка России Лариса Долина
Народная артистка России Лариса Долина
© Фотохост-агентство РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Народная артистка России Лариса Долина на сольном концерте в Коломне объявила о паузе в концертной деятельности. Об этом пишет РИА Новости.
"Все те драматические события, которые со мной происходили и происходят по сей день, конечно, отражаются на творчестве и очень сильно, подрезают крылья, душу режут и так далее. Понимаешь, что ты на каком-то этапе выдохся, а я не умею выходить и петь на 99%, только на 100. И вот сейчас эти крылья у меня подрезаны, мне нужно их отремонтировать. Я просто прошу вас немножко, на некоторое время меня отпустить", - поделилась артистка.
Артистка попросила прощения у своих фанатов.и заверила, что перерыв будет недолгим, но в данный момент он ей крайне необходим.
"Я прошу у вас за это прощение. Этот перерыв, он не будет долгим... Я обязательно крылья отремонтирую, душу израненную починю и выйду к вам абсолютно обновленной, новой, но с такой же любовью, с таким же трепетом к своей профессии, но, прежде всего, к вам, мои дорогие зрители, потому что ради вас я все это делаю", - подчеркнула певица.
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Лариса ДолинаМузыкаИскусствоКультураНовости
 
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