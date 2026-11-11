"Я обязательно крылья отремонтирую": Долина объявила о паузе в концертах

"Все те драматические события, которые со мной происходили и происходят по сей день, конечно, отражаются на творчестве и очень сильно, подрезают крылья, душу режут и так далее. Понимаешь, что ты на каком-то этапе выдохся, а я не умею выходить и петь на 99%, только на 100. И вот сейчас эти крылья у меня подрезаны, мне нужно их отремонтировать. Я просто прошу вас немножко, на некоторое время меня отпустить", - поделилась артистка.