https://crimea.ria.ru/20261111/vsu-atakuyut-leningradskuyu-oblast--gorit-port-ust-luga-1160951609.html

ВСУ атакуют Ленинградскую область – горит порт Усть-Луга

ВСУ атакуют Ленинградскую область – горит порт Усть-Луга - РИА Новости Крым, 11.11.2026

ВСУ атакуют Ленинградскую область – горит порт Усть-Луга

Массированную атаку беспилотников отражают в Ленинградской области – уничтожены почти 150 дронов, горит порт Усть-Луга, отключена трансформаторная подстанция,... РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T06:10

2026-11-11T06:10

2026-11-11T06:16

новости

порт усть-луга

ленинградская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Массированную атаку беспилотников отражают в Ленинградской области – уничтожены почти 150 дронов, горит порт Усть-Луга, отключена трансформаторная подстанция, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.Об объявлении опасности БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области глава региона сообщил около половины первого ночи в среду. В шесть утра стало известно о том, что есть попадание в портовой зоне Усть-Луга.Необходимые силы и средства приступили к тушению. Также произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции в Усть Луге, сообщил Дрозденко.Морской торговый порт Усть-Луга – крупнейший и самый глубоководный порт Балтийского моря, который может принимать крупнотоннажные суда. В порту работают терминалы, обеспечивающие перевалку наливных, навалочных, генеральных и контейнерных грузов. Терминалы оказывают услуги по перевалке, дополнительной обработке и хранению более 20 категорий грузов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

порт усть-луга

ленинградская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, порт усть-луга, ленинградская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу