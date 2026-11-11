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ВСУ атакуют Ленинградскую область – горит порт Усть-Луга - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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ВСУ атакуют Ленинградскую область – горит порт Усть-Луга
ВСУ атакуют Ленинградскую область – горит порт Усть-Луга - РИА Новости Крым, 11.11.2026
ВСУ атакуют Ленинградскую область – горит порт Усть-Луга
Массированную атаку беспилотников отражают в Ленинградской области – уничтожены почти 150 дронов, горит порт Усть-Луга, отключена трансформаторная подстанция,... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T06:10
2026-11-11T06:16
новости
порт усть-луга
ленинградская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Массированную атаку беспилотников отражают в Ленинградской области – уничтожены почти 150 дронов, горит порт Усть-Луга, отключена трансформаторная подстанция, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.Об объявлении опасности БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области глава региона сообщил около половины первого ночи в среду. В шесть утра стало известно о том, что есть попадание в портовой зоне Усть-Луга.Необходимые силы и средства приступили к тушению. Также произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции в Усть Луге, сообщил Дрозденко.Морской торговый порт Усть-Луга – крупнейший и самый глубоководный порт Балтийского моря, который может принимать крупнотоннажные суда. В порту работают терминалы, обеспечивающие перевалку наливных, навалочных, генеральных и контейнерных грузов. Терминалы оказывают услуги по перевалке, дополнительной обработке и хранению более 20 категорий грузов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, порт усть-луга, ленинградская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
ВСУ атакуют Ленинградскую область – горит порт Усть-Луга

Порт Усть-Луга горит в Ленинградской области после массированной атаки беспилотников

06:10 11.11.2026 (обновлено: 06:16 11.11.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Массированную атаку беспилотников отражают в Ленинградской области – уничтожены почти 150 дронов, горит порт Усть-Луга, отключена трансформаторная подстанция, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Об объявлении опасности БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области глава региона сообщил около половины первого ночи в среду. В шесть утра стало известно о том, что есть попадание в портовой зоне Усть-Луга.

"Над территорией Ленинградской области сбито 146 БПЛА. Боевая работа продолжается. Предварительно в результате атаки БПЛА есть попадание в портовой зоне Усть-Луга, произошло возгорание", – проинформировал губернатор.

Необходимые силы и средства приступили к тушению. Также произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции в Усть Луге, сообщил Дрозденко.
Морской торговый порт Усть-Луга – крупнейший и самый глубоководный порт Балтийского моря, который может принимать крупнотоннажные суда. В порту работают терминалы, обеспечивающие перевалку наливных, навалочных, генеральных и контейнерных грузов. Терминалы оказывают услуги по перевалке, дополнительной обработке и хранению более 20 категорий грузов.
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НовостиПорт Усть-ЛугаЛенинградская областьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
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