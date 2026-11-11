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ВСУ ударили по Смоленской области – при пожаре в многоэтажном доме погибли люди

ВСУ ударили по Смоленской области – при пожаре в многоэтажном доме погибли люди - РИА Новости Крым, 11.11.2026

ВСУ ударили по Смоленской области – при пожаре в многоэтажном доме погибли люди

Два человека погибли из-за массированной атаки ВСУ на Смоленскую область в ночь на среду, 11 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T08:01

2026-11-11T08:01

2026-11-11T08:07

смоленская область

василий анохин

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Два человека погибли из-за массированной атаки ВСУ на Смоленскую область в ночь на среду, 11 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.Во время ликвидации возгорания сотрудники МЧС эвакуировали жителей, из непосредственной зоны пожара спасены 10 человек. Организован пункт временного размещения. После обследования здания будет принято решение о возможности возвращения людей в свои квартиры.Всего прошедшей ночью над Смоленской областью уничтожены 37 вражеских беспилотников.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ранее сообщил о пожаре в Усть-Луге после массированной атаки дронов ВСУ. При ударе по порт Усть-Луга пострадали три человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за неделю убили 41 мирного россиянинаПять человек погибли в ЛНР после удара ВСУПять человек погибли и 13 ранены при ударе ВСУ по рейсовому автобусу в ЛНР

смоленская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смоленская область, василий анохин, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу