https://crimea.ria.ru/20261111/vozmozhny-avarii-krymenergo-perekhodit-v-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-1160958305.html
Возможны аварии: "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности
Возможны аварии: "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Возможны аварии: "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности
Из-за непогоды в Крыму в среду возможны аварийные отключения электроэнергии, в этой связи "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности, сообщает... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T11:23
2026-11-11T11:23
2026-11-11T11:23
новости крыма
крым
погода в крыму
электросети
электроэнергия
электричество
безопасность
гуп рк "крымэнерго"
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/04/16/1155421105_0:145:1280:865_1920x0_80_0_0_80793636befce8695cb1eed3e8d414f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Из-за непогоды в Крыму в среду возможны аварийные отключения электроэнергии, в этой связи "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба минтопэнерго республики.Днем 11 и днем 12 ноября в Крыму ожидаются дожди, в южных районах сильные. Усиление юго-западного ветра 12-17 м/с, сообщалось ранее.Часть Феодосии и Коктебеля, а также четыре пригородных села в среду остались без света из-за аварии, сообщали ранее в пресс-службе администрации города со ссылкой на Феодосийский РЭС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму четких графиков подачи электроэнергии быть не может – АксеновВ 12 селах Крыма ежедневно будут отключать свет на протяжении неделиСевастополь получает только 50% необходимого объема электроэнергии
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/04/16/1155421105_127:0:1280:865_1920x0_80_0_0_7c22d8c2e9601159ff5ed8f4bfdb5cb5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, погода в крыму, электросети, электроэнергия, электричество, безопасность, гуп рк "крымэнерго"
Возможны аварии: "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности
Из-за непогоды в Крыму возможны аварийные отключения электроэнергии