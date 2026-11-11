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Возможны аварии: "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности

Возможны аварии: "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 11.11.2026

Возможны аварии: "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности

Из-за непогоды в Крыму в среду возможны аварийные отключения электроэнергии, в этой связи "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности, сообщает... РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T11:23

2026-11-11T11:23

2026-11-11T11:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Из-за непогоды в Крыму в среду возможны аварийные отключения электроэнергии, в этой связи "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба минтопэнерго республики.Днем 11 и днем 12 ноября в Крыму ожидаются дожди, в южных районах сильные. Усиление юго-западного ветра 12-17 м/с, сообщалось ранее.Часть Феодосии и Коктебеля, а также четыре пригородных села в среду остались без света из-за аварии, сообщали ранее в пресс-службе администрации города со ссылкой на Феодосийский РЭС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму четких графиков подачи электроэнергии быть не может – АксеновВ 12 селах Крыма ежедневно будут отключать свет на протяжении неделиСевастополь получает только 50% необходимого объема электроэнергии

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