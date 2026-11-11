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Восемь населенных пунктов Симферопольского района обесточат 12 ноября

Восемь населенных пунктов Симферопольского района обесточат 12 ноября - РИА Новости Крым, 11.11.2026

Восемь населенных пунктов Симферопольского района обесточат 12 ноября

Восемь населенных пунктов Симферопольского района будут обесточены в четверг, 12 ноября. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T19:43

2026-11-11T19:43

2026-11-11T19:43

симферопольский район

новости крыма

крым

отключение электроэнергии в крыму

гуп рк "крымэнерго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Восемь населенных пунктов Симферопольского района будут обесточены в четверг, 12 ноября. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Уточняется, что будут проводиться ремонтные работы на сетях. С перечнем отключаемых объектов можно ознакомиться на сайте предприятия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Феодосии осталась без света из-за аварииВ Севастополе вернулись к графику подачи света "2 через 6"Возможны аварии: "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности

симферопольский район

крым

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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