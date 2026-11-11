https://crimea.ria.ru/20261111/vosem-naselennykh-punktov-simferopolskogo-rayona-obestochat-12-noyabrya-1160978240.html
Восемь населенных пунктов Симферопольского района обесточат 12 ноября
Восемь населенных пунктов Симферопольского района обесточат 12 ноября - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Восемь населенных пунктов Симферопольского района обесточат 12 ноября
Восемь населенных пунктов Симферопольского района будут обесточены в четверг, 12 ноября. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T19:43
2026-11-11T19:43
2026-11-11T19:43
симферопольский район
новости крыма
крым
отключение электроэнергии в крыму
гуп рк "крымэнерго"
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/50002/73/500027368_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0cc4f91c9982875568006ec57b455050.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Восемь населенных пунктов Симферопольского района будут обесточены в четверг, 12 ноября. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Уточняется, что будут проводиться ремонтные работы на сетях. С перечнем отключаемых объектов можно ознакомиться на сайте предприятия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Феодосии осталась без света из-за аварииВ Севастополе вернулись к графику подачи света "2 через 6"Возможны аварии: "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности
симферопольский район
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/50002/73/500027368_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_85a3800ebedb6e07ee5bd41bae10a01e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферопольский район, новости крыма, крым, отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго"
Восемь населенных пунктов Симферопольского района обесточат 12 ноября
Ряд населенных пунктов Симферопольского района останется без света 12 ноября