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Восемь населенных пунктов Симферопольского района обесточат 12 ноября - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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Восемь населенных пунктов Симферопольского района обесточат 12 ноября
Восемь населенных пунктов Симферопольского района обесточат 12 ноября - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Восемь населенных пунктов Симферопольского района обесточат 12 ноября
Восемь населенных пунктов Симферопольского района будут обесточены в четверг, 12 ноября. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T19:43
2026-11-11T19:43
симферопольский район
новости крыма
крым
отключение электроэнергии в крыму
гуп рк "крымэнерго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Восемь населенных пунктов Симферопольского района будут обесточены в четверг, 12 ноября. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Уточняется, что будут проводиться ремонтные работы на сетях. С перечнем отключаемых объектов можно ознакомиться на сайте предприятия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Феодосии осталась без света из-за аварииВ Севастополе вернулись к графику подачи света "2 через 6"Возможны аварии: "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности
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РИА Новости Крым
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симферопольский район, новости крыма, крым, отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго"
Восемь населенных пунктов Симферопольского района обесточат 12 ноября

Ряд населенных пунктов Симферопольского района останется без света 12 ноября

19:43 11.11.2026
 
© РИА Новости . Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости . Марина Лысцева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Восемь населенных пунктов Симферопольского района будут обесточены в четверг, 12 ноября. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".
"12 ноября в период с 08:00 до 17:00 будет отсутствовать электроснабжение в населенных пунктах Аркадьевка, Кубанское, Курганное, Новый Мир, Привольное, Родниковое, Шафранное, Школьное", - говорится в сообщении.
Уточняется, что будут проводиться ремонтные работы на сетях. С перечнем отключаемых объектов можно ознакомиться на сайте предприятия.
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Симферопольский районНовости КрымаКрымОтключение электроэнергии в КрымуГУП РК "Крымэнерго"
 
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