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В Ялте несколько многоэтажек остались без отопления из-за аварий - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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В Ялте несколько многоэтажек остались без отопления из-за аварий
В Ялте несколько многоэтажек остались без отопления из-за аварий - РИА Новости Крым, 11.11.2026
В Ялте несколько многоэтажек остались без отопления из-за аварий
В Ялте из-за аварий на трубопроводах ряд домов остался без теплоснабжения, коммунальщики работают над устранением аварий. Об этом сообщила врио администрации... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T19:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Ялте из-за аварий на трубопроводах ряд домов остался без теплоснабжения, коммунальщики работают над устранением аварий. Об этом сообщила врио администрации города Светлана Шевченко.По ее словам, в ближайшее время авария будет устранена.Также ведутся ремонтные работы в районе улицы Дзержинского.Кроме того, идут аварийно-восстановительные работы и на теплотрассе по улице Стахановской.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, ялта, отопление, отопительный сезон в крыму, новости крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, светлана шевченко
В Ялте несколько многоэтажек остались без отопления из-за аварий

В Ялте в ряде домов пропало отопление из-за аварий на трубопроводах – власти

19:01 11.11.2026
 
© Канал Светланы Шевченко в МАКСЖилые дома в Ялте
Жилые дома в Ялте
© Канал Светланы Шевченко в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Ялте из-за аварий на трубопроводах ряд домов остался без теплоснабжения, коммунальщики работают над устранением аварий. Об этом сообщила врио администрации города Светлана Шевченко.
"В котельной на улице Ломоносова специалисты "Крымтеплокоммунэнерго" устраняют аварию на трубопроводе, которая стала причиной отсутствия отопления как на этой улице, так и на Грибоедова и Украинской. На месте работают бригады предприятия, а также приданные силы из Симферополя", - написала Шевченко в своем канале в МАКС.
По ее словам, в ближайшее время авария будет устранена.
© Канал Светланы Шевченко в МАКСЖилые дома в Ялте
Жилые дома в Ялте
© Канал Светланы Шевченко в МАКС
Жилые дома в Ялте
Также ведутся ремонтные работы в районе улицы Дзержинского.

"На улице Московской, 25 идет поиск утечки, но ситуацию усложняют домовладения, построенные над сетями — подключаем муниципальный контроль. Делаем все возможное для оперативного решения проблемы", - добавила мэр.

Кроме того, идут аварийно-восстановительные работы и на теплотрассе по улице Стахановской.
© Канал Светланы Шевченко в МАКСЖилые дома в Ялте
Жилые дома в Ялте
© Канал Светланы Шевченко в МАКС
Жилые дома в Ялте
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