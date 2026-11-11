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В Ялте несколько многоэтажек остались без отопления из-за аварий

В Ялте несколько многоэтажек остались без отопления из-за аварий - РИА Новости Крым, 11.11.2026

В Ялте несколько многоэтажек остались без отопления из-за аварий

В Ялте из-за аварий на трубопроводах ряд домов остался без теплоснабжения, коммунальщики работают над устранением аварий. Об этом сообщила врио администрации... РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T19:01

2026-11-11T19:01

2026-11-11T19:01

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светлана шевченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Ялте из-за аварий на трубопроводах ряд домов остался без теплоснабжения, коммунальщики работают над устранением аварий. Об этом сообщила врио администрации города Светлана Шевченко.По ее словам, в ближайшее время авария будет устранена.Также ведутся ремонтные работы в районе улицы Дзержинского.Кроме того, идут аварийно-восстановительные работы и на теплотрассе по улице Стахановской.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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