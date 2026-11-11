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В среду в Крыму прольются дожди - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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В среду в Крыму прольются дожди
В среду в Крыму прольются дожди - РИА Новости Крым, 11.11.2026
В среду в Крыму прольются дожди
В среду днем в Крыму усилится ветер до 20 метров в секунду и прольются дожди, местами сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 11.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости Крым. В среду днем в Крыму усилится ветер до 20 метров в секунду и прольются дожди, местами сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков; днем дождь, в южных районах сильный. Ночью и утром в отдельных пунктах туман. Ветер ночью южный 5-10 м/с; днем юго-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +2...7, днем +12...15.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер ночью южный 10-15 м/с, днем юго-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +13...15.На побережье ожидается дождь. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит от +5 до +8 градусов, днем потеплеет до +15. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский гидрометцентр, погода, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, новости крыма
В среду в Крыму прольются дожди

В Крыму в среду усилится ветер и прольются дожди

00:01 11.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости Крым. В среду днем в Крыму усилится ветер до 20 метров в секунду и прольются дожди, местами сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ночью преимущественно без осадков, днем атмосферный фронтальный раздел вызовет временами дожди. Ветер южный 8-13 м/с, местами усилится до 18 м/с. Ночная температура воздуха повысится на 3-4 градуса, дневная существенно не изменится и составит +8…13; в горах +1…6", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков; днем дождь, в южных районах сильный. Ночью и утром в отдельных пунктах туман. Ветер ночью южный 5-10 м/с; днем юго-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +2...7, днем +12...15.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер ночью южный 10-15 м/с, днем юго-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +13...15.
На побережье ожидается дождь. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит от +5 до +8 градусов, днем потеплеет до +15.
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