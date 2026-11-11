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В Симферопольском районе на переходе сбили 60-летнего мужчину - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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В Симферопольском районе на переходе сбили 60-летнего мужчину
В Симферопольском районе на переходе сбили 60-летнего мужчину - РИА Новости Крым, 11.11.2026
В Симферопольском районе на переходе сбили 60-летнего мужчину
Утром в среду в Симферопольском районе Крыма автомобиль Nissan наехал на мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T13:36
2026-11-11T13:36
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мвд по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Утром в среду в Симферопольском районе Крыма автомобиль Nissan наехал на мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в полиции Крыма.В результате ДТП мужчина получил травмы различной степени тяжести. Его доставили в больницу.Сейчас сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района устанавливают все обстоятельства произошедшего.9 ноября на Камышовом шоссе в Севастополе на регулируемых пешеходных переходах пострадали сразу два пешехода: 15-летняя девочка и пенсионерка.Также сообщалось, что иномарка сбила 16-летнюю девочку на пешеходном переходе в одном из сел Сакского района, от удара ребенка отбросило на другую машину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Авто с прицепом сбило семейную пару на пешеходном переходе в СевастополеЗа 2026 год в Крыму 188 пешеходов попали под колеса автоВ Керчи насмерть сбили пешехода
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, мвд по республике крым, новости крыма, симферопольский район
В Симферопольском районе на переходе сбили 60-летнего мужчину

В Симферопольском районе на переходе Nissan наехал на 60-летнего мужчину

13:36 11.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкДорожный знак "Пешеходный переход"
Дорожный знак Пешеходный переход - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Утром в среду в Симферопольском районе Крыма автомобиль Nissan наехал на мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в полиции Крыма.
"Около 07:40 на автодороге "Граница с Херсонской областью — Симферополь — Алушта — Ялта" водитель, 1980 года рождения, управляя автомобилем Nissan, совершил наезд на пешехода 1966 года рождения, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - сообщили в МВД.
В результате ДТП мужчина получил травмы различной степени тяжести. Его доставили в больницу.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района устанавливают все обстоятельства произошедшего.
9 ноября на Камышовом шоссе в Севастополе на регулируемых пешеходных переходах пострадали сразу два пешехода: 15-летняя девочка и пенсионерка.
Также сообщалось, что иномарка сбила 16-летнюю девочку на пешеходном переходе в одном из сел Сакского района, от удара ребенка отбросило на другую машину.
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