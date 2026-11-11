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В Симферополе появилась "Аллея дружбы" - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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В Симферополе появилась "Аллея дружбы"
В Симферополе появилась "Аллея дружбы" - РИА Новости Крым, 11.11.2026
В Симферополе появилась "Аллея дружбы"
В Гагаринском парке Симферополя высадили "Аллею дружбы". Акция прошла в рамках празднования Дня народного единства, а само мероприятие приурочили к Году... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T15:31
2026-11-11T15:45
симферополь
год единства народов россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Гагаринском парке Симферополя высадили "Аллею дружбы". Акция прошла в рамках празднования Дня народного единства, а само мероприятие приурочили к Году единства народов России, передает корреспондент РИА Новости Крым.К участию в мероприятии присоединились представители органов государственной власти, национально-культурных объединений Республики Крым, молодежь и студенты.В Гагаринском парке участники высадили 20 деревьев — которые стали символом дружбы, сплоченности, взаимного уважения и единства народов России.Он добавил, что "Аллеи дружбы" есть уже практически во всех городах и районах республики, и сегодняшнее мероприятие по высадке деревьев в Симферополе стало заключительным.Организаторами мероприятия выступили региональное отделение Ассамблеи народов России, Государственный комитет по делам межнациональных отношений Республики Крым, администрация города Симферополя, "Дом дружбы народов".23 октября в Белогорске появилась "Аллея дружбы", посвященная Году единства народов России.3 ноября президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям поручил продлить Год единства народов России. Также президент РФ Владимир Путин заявлял, что единство народов России является главным и фундаментальным условием сохранения суверенитета и территориальной целостности страны.Президент РФ Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России. Инициатива направлена на укрепление национального единства, мира и согласия между народами. Торжественная церемония открытия Года состоялась 5 февраля в Национальном центре "Россия" в рамках марафона "Россия – семья семей".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Артек" запустил проект к Году единства народов "Россия в лицах"Культура наводит мосты между людьми через любые санкции – ПутинНовая летопись: в Крыму прошел Съезд русистов исторических регионов РФ
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симферополь, год единства народов россии, день народного единства, сергей цеков, новости крыма, видео
В Симферополе появилась "Аллея дружбы"

В Гагаринском парке Симферополя высадили "Аллею дружбы"

15:31 11.11.2026 (обновлено: 15:45 11.11.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Гагаринском парке Симферополя высадили "Аллею дружбы". Акция прошла в рамках празднования Дня народного единства, а само мероприятие приурочили к Году единства народов России, передает корреспондент РИА Новости Крым.
К участию в мероприятии присоединились представители органов государственной власти, национально-культурных объединений Республики Крым, молодежь и студенты.
В Гагаринском парке участники высадили 20 деревьев — которые стали символом дружбы, сплоченности, взаимного уважения и единства народов России.
"Россия – многонациональное государство. И, конечно, единство и дружба помогают выстоять нашей стране даже в нынешних непростых условиях", - отметил первый замглавы крымского парламента Сергей Цеков.
Он добавил, что "Аллеи дружбы" есть уже практически во всех городах и районах республики, и сегодняшнее мероприятие по высадке деревьев в Симферополе стало заключительным.
© РИА Новости КрымВ Гагаринском парке Симферополя высадили "Аллею дружбы"
В Гагаринском парке Симферополя высадили Аллею дружбы - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости Крым
Организаторами мероприятия выступили региональное отделение Ассамблеи народов России, Государственный комитет по делам межнациональных отношений Республики Крым, администрация города Симферополя, "Дом дружбы народов".
© РИА Новости КрымВ Гагаринском парке Симферополя высадили "Аллею дружбы"
В Гагаринском парке Симферополя высадили Аллею дружбы - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости Крым
23 октября в Белогорске появилась "Аллея дружбы", посвященная Году единства народов России.
3 ноября президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям поручил продлить Год единства народов России. Также президент РФ Владимир Путин заявлял, что единство народов России является главным и фундаментальным условием сохранения суверенитета и территориальной целостности страны.
Президент РФ Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России. Инициатива направлена на укрепление национального единства, мира и согласия между народами. Торжественная церемония открытия Года состоялась 5 февраля в Национальном центре "Россия" в рамках марафона "Россия семья семей".
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СимферопольГод единства народов РоссииДень народного единстваСергей ЦековНовости КрымаВидео
 
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