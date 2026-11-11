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В Севастополе вернулись к графику подачи света "2 через 6" - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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В Севастополе вернулись к графику подачи света "2 через 6"
В Севастополе вернулись к графику подачи света "2 через 6" - РИА Новости Крым, 11.11.2026
В Севастополе вернулись к графику подачи света "2 через 6"
Севастополь вернулся к графику подачи электроэнергии "2 через 6", сообщили в пресс-службе компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T13:06
2026-11-11T13:06
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новости севастополя
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электричество
электросети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Севастополь вернулся к графику подачи электроэнергии "2 через 6", сообщили в пресс-службе компании "Севастопольэнерго".Утром в среду сообщалось, что в Севастополе временно не действуют графики подачи электроэнергии из-за дефицита мощностей.До 14:00 будет включена четвертая очередь, остальные очереди частично отключены. C 14:00 до 16:00 электроэнергия будет у первой очереди, остальные частично отключены.Если ситуация не изменится, далее будут менять очереди по такому же принципу, добавили в компании.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что гарантированных графиков подачи электроэнергии на полуострове сегодня нет и быть не может из-за меняющейся обстановки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В 12 селах Крыма ежедневно будут отключать свет на протяжении неделиСевастополь получает только 50% необходимого объема электроэнергииЧасть Феодосии осталась без света из-за аварии
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севастополь, новости севастополя, электроэнергия, электричество, электросети, севастопольэнерго, отключение электроэнергии
В Севастополе вернулись к графику подачи света "2 через 6"

В Севастополе увеличен лимит электрической мощности – введен графику "2 через 6"

13:06 11.11.2026
 
© СевастопольэнергоСотрудник "Севастопольэнерго"
Сотрудник Севастопольэнерго
© Севастопольэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Севастополь вернулся к графику подачи электроэнергии "2 через 6", сообщили в пресс-службе компании "Севастопольэнерго".
Утром в среду сообщалось, что в Севастополе временно не действуют графики подачи электроэнергии из-за дефицита мощностей.
"По команде диспетчера ЧРДУ Севастополю увеличен лимит электрической мощности. Возвращаемся к графику "2 через 6", – говорится в сообщении.
До 14:00 будет включена четвертая очередь, остальные очереди частично отключены. C 14:00 до 16:00 электроэнергия будет у первой очереди, остальные частично отключены.
Если ситуация не изменится, далее будут менять очереди по такому же принципу, добавили в компании.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что гарантированных графиков подачи электроэнергии на полуострове сегодня нет и быть не может из-за меняющейся обстановки.
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