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В Севастополе снова ввели график подачи света "2 через 6 часов"
В Севастополе снова ввели график подачи света "2 через 6 часов" - РИА Новости Крым, 11.11.2026
В Севастополе снова ввели график подачи света "2 через 6 часов"
В Севастополе с утра среды, 11 ноября, снова действует режим временного ограничения электроснабжения "2 через 6 часов". О возвращении временных ограничений... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T06:33
2026-11-11T06:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе с утра среды, 11 ноября, снова действует режим временного ограничения электроснабжения "2 через 6 часов". О возвращении временных ограничений предупредили в Севастопольэнерго.Отмечается, что это вынужденная мера, которая необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме."До 08:00 будет включена 1-я очередь, остальные очереди частично отключены", – уточнили в Севастопольэнерго.В компании отметили, что энергетики оперативно регулируют нагрузку на сети с учетом меняющейся ситуации и команд диспетчера, в связи с чем ограничения могут касаться не всех потребителей остальных очередей, а только их части."При вводе графиков делается все возможное, чтобы минимизировать ограничение электроснабжения бытовых потребителей. Обстановка в энергосистеме Крыма остается нестабильной. При необходимости диспетчер может ввести дополнительные ограничения", – подчеркнули в ресурсоснабжающей организации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости севастополя, севастополь, электросети, электроэнергия, электричество, севастопольэнерго, отключение электроэнергии
В Севастополе снова ввели график подачи света "2 через 6 часов"
В Севастополе 11 ноября свет снова дают по графику "2 через 6 часов"
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе с утра среды, 11 ноября, снова действует режим временного ограничения электроснабжения "2 через 6 часов". О возвращении временных ограничений предупредили в Севастопольэнерго.
"По команде диспетчера ЧРДУ в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Следуем графику "2 через 6", – сказано в сообщении организации в мессенджере МАКС.
Отмечается, что это вынужденная мера, которая необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме.
"До 08:00 будет включена 1-я очередь, остальные очереди частично отключены", – уточнили в Севастопольэнерго.
В компании отметили, что энергетики оперативно регулируют нагрузку на сети с учетом меняющейся ситуации и команд диспетчера, в связи с чем ограничения могут касаться не всех потребителей остальных очередей, а только их части.
"При вводе графиков делается все возможное, чтобы минимизировать ограничение электроснабжения бытовых потребителей. Обстановка в энергосистеме Крыма остается нестабильной. При необходимости диспетчер может ввести дополнительные ограничения", – подчеркнули в ресурсоснабжающей организации.
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