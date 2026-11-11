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В Севастополе на сутки вводят ограничение на потребление электромощности для бизнеса - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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В Севастополе на сутки вводят ограничение на потребление электромощности для бизнеса
В Севастополе на сутки вводят ограничение на потребление электромощности для бизнеса - РИА Новости Крым, 11.11.2026
В Севастополе на сутки вводят ограничение на потребление электромощности для бизнеса
В Севастополе с полуночи 12 ноября на сутки вводят ограничение режима потребления электрической мощности для юридических лиц. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T22:11
2026-11-11T22:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе с полуночи 12 ноября на сутки вводят ограничение режима потребления электрической мощности для юридических лиц. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".Как указали в "Севастопольэнерго", это необходимо для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения аварийной ситуации.За неисполнение ограничений предусмотрена административная ответственность.В среду в Севастополе вернули график подачи электроэнергии "2 через 6". Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что гарантированных графиков подачи электроэнергии на полуострове сегодня нет и быть не может из-за меняющейся обстановки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе на сутки вводят ограничение на потребление электромощности для бизнеса

В Севастополе для бизнеса на сутки вводят ограничение на потребление электричества

22:11 11.11.2026
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе с полуночи 12 ноября на сутки вводят ограничение режима потребления электрической мощности для юридических лиц. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".
"В связи с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами Севастополя, по команде диспетчера Черноморского РДУ 12 ноября с 00:00 до 24:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности. Оно распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя", - говорится в сообщении.
Как указали в "Севастопольэнерго", это необходимо для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения аварийной ситуации.
За неисполнение ограничений предусмотрена административная ответственность.
"Также просим всех потребителей снизить нагрузку на сеть. Это поможет избежать дополнительных ограничений электроснабжения", - добавили в компании.
В среду в Севастополе вернули график подачи электроэнергии "2 через 6".
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что гарантированных графиков подачи электроэнергии на полуострове сегодня нет и быть не может из-за меняющейся обстановки.
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