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В Севастополе на сутки вводят ограничение на потребление электромощности для бизнеса

В Севастополе на сутки вводят ограничение на потребление электромощности для бизнеса - РИА Новости Крым, 11.11.2026

В Севастополе на сутки вводят ограничение на потребление электромощности для бизнеса

В Севастополе с полуночи 12 ноября на сутки вводят ограничение режима потребления электрической мощности для юридических лиц. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T22:11

2026-11-11T22:11

2026-11-11T22:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе с полуночи 12 ноября на сутки вводят ограничение режима потребления электрической мощности для юридических лиц. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".Как указали в "Севастопольэнерго", это необходимо для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения аварийной ситуации.За неисполнение ограничений предусмотрена административная ответственность.В среду в Севастополе вернули график подачи электроэнергии "2 через 6". Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что гарантированных графиков подачи электроэнергии на полуострове сегодня нет и быть не может из-за меняющейся обстановки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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