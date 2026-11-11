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В Севастополе 50 молодых семей получили компенсацию за аренду жилья
В Севастополе 50 молодых семей получили компенсацию за аренду жилья - РИА Новости Крым, 11.11.2026
В Севастополе 50 молодых семей получили компенсацию за аренду жилья
В Севастополе более 50 молодых семей уже получили компенсацию за аренду жилья, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T22:39
2026-11-11T22:39
2026-11-11T22:39
семья
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе более 50 молодых семей уже получили компенсацию за аренду жилья, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Мера поддержки предоставляется по нацпроекту "Семья". Она действует с 2026 года и помогает тем, кто не имеет своего жилья.Чтобы получить выплату необходимо иметь гражданство Российской Федерации, постоянно проживать или находиться на территории Севастополя. Возраст обоих родителей должен быть не больше 35 лет.Кроме того, у супругов не должно быть в собственности жилья и иметься договор найма жилого помещения на срок не меньше полугода.Сумма компенсации при рождении первого ребенка составляет 50% аренды, но не более 19 325 рублей в месяц. При рождении второго и последующих детей — 75% аренды, но не более 33 787 рублей в месяц. Компенсация оплачивается за каждый прожитый в арендованной квартире месяц, уточнил Михаил Развожаев.В сентябре Михаил Развожаев сообщал, что 13 молодых семей получили компенсацию аренды жилья.Также в начале ноября сообщалось, что единовременную выплату при рождении третьего и последующих детей в сумме 300 тысяч рублей получили уже 279 многодетных семей Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жить в семье: детдома Севастополя скоро полностью опустеютЗа два года более 7 миллионов российских семей смогли улучшить жилищные условияЗаявки на маткапитал в Севастополе подали более 3000 человек с начала года
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семья, нацпроект "семья", севастополь, новости севастополя, соцзащита
В Севастополе 50 молодых семей получили компенсацию за аренду жилья
В Севастополе молодые семьи получают компенсацию за аренду жилья по нацпроекту "Семья"
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе более 50 молодых семей уже получили компенсацию за аренду жилья, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Мера поддержки предоставляется по нацпроекту "Семья". Она действует с 2026 года и помогает тем, кто не имеет своего жилья.
"Город компенсирует часть расходов на аренду квартиры молодым семьям, в которых родились дети, начиная с 1 января 2025 года. Наличие других мер соцподдержки значения не имеет, принцип нуждаемости также не применяется. Программа действует до 31 декабря 2027 года", - написал губернатор в своем канале в МАКС.
Чтобы получить выплату необходимо иметь гражданство Российской Федерации, постоянно проживать или находиться на территории Севастополя. Возраст обоих родителей должен быть не больше 35 лет.
Кроме того, у супругов не должно быть в собственности жилья и иметься договор найма жилого помещения на срок не меньше полугода.
Сумма компенсации при рождении первого ребенка составляет 50% аренды, но не более 19 325 рублей в месяц. При рождении второго и последующих детей — 75% аренды, но не более 33 787 рублей в месяц. Компенсация оплачивается за каждый прожитый в арендованной квартире месяц, уточнил Михаил Развожаев.
В сентябре Михаил Развожаев сообщал, что 13 молодых семей получили
компенсацию аренды жилья.
Также в начале ноября сообщалось, что единовременную выплату при рождении третьего и последующих детей в сумме 300 тысяч рублей получили
уже 279 многодетных семей Севастополя.
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