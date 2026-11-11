https://crimea.ria.ru/20261111/v-sevastopole-50-molodykh-semey-poluchili-kompensatsiyu-za-arendu-zhilya-1160959408.html

В Севастополе 50 молодых семей получили компенсацию за аренду жилья

В Севастополе 50 молодых семей получили компенсацию за аренду жилья - РИА Новости Крым, 11.11.2026

В Севастополе 50 молодых семей получили компенсацию за аренду жилья

В Севастополе более 50 молодых семей уже получили компенсацию за аренду жилья, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T22:39

2026-11-11T22:39

2026-11-11T22:39

семья

нацпроект "семья"

севастополь

новости севастополя

соцзащита

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе более 50 молодых семей уже получили компенсацию за аренду жилья, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Мера поддержки предоставляется по нацпроекту "Семья". Она действует с 2026 года и помогает тем, кто не имеет своего жилья.Чтобы получить выплату необходимо иметь гражданство Российской Федерации, постоянно проживать или находиться на территории Севастополя. Возраст обоих родителей должен быть не больше 35 лет.Кроме того, у супругов не должно быть в собственности жилья и иметься договор найма жилого помещения на срок не меньше полугода.Сумма компенсации при рождении первого ребенка составляет 50% аренды, но не более 19 325 рублей в месяц. При рождении второго и последующих детей — 75% аренды, но не более 33 787 рублей в месяц. Компенсация оплачивается за каждый прожитый в арендованной квартире месяц, уточнил Михаил Развожаев.В сентябре Михаил Развожаев сообщал, что 13 молодых семей получили компенсацию аренды жилья.Также в начале ноября сообщалось, что единовременную выплату при рождении третьего и последующих детей в сумме 300 тысяч рублей получили уже 279 многодетных семей Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жить в семье: детдома Севастополя скоро полностью опустеютЗа два года более 7 миллионов российских семей смогли улучшить жилищные условияЗаявки на маткапитал в Севастополе подали более 3000 человек с начала года

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

семья, нацпроект "семья", севастополь, новости севастополя, соцзащита