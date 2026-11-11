https://crimea.ria.ru/20261111/v-rossii-nachal-deystvovat-gost-na-borsch-i-kompot-1160979180.html

В России начал действовать ГОСТ на борщ и компот

В России начал действовать ГОСТ на борщ и компот - РИА Новости Крым, 11.11.2026

В России начал действовать ГОСТ на борщ и компот

Государственный стандарт на русскую кухню введен и действует в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минпромторг. РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T19:31

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2026-11-11T19:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Государственный стандарт на русскую кухню введен и действует в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минпромторг."ГОСТ уже действует", - заявили в министерстве и добавили, что рестораторы уже могут им пользоваться.В среду глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что новый ГОСТ на русскую кухню утвердили в России. Документ включает в себя описание каждого блюда и его возможных разновидностей, перечень основных и дополнительных ингредиентов, способ подачи и технологии приготовления.Ранее сообщалось, что новые ГОСТы на йогурты, напитки на основе молочной сыворотки, сливочное масло, питьевое молоко и мягкие сыры утвердили в России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые требования к остановкам начнут действовать с 10 ноябряВ России впервые утвержден ГОСТ на карбюраторыВ 2027 году в России введут новый ГОСТ на электросамокаты

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гост, еда, минпромторг рф, вкусно и полезно, новости