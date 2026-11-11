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В России начал действовать ГОСТ на борщ и компот - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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В России начал действовать ГОСТ на борщ и компот
В России начал действовать ГОСТ на борщ и компот - РИА Новости Крым, 11.11.2026
В России начал действовать ГОСТ на борщ и компот
Государственный стандарт на русскую кухню введен и действует в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минпромторг. РИА Новости Крым, 11.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Государственный стандарт на русскую кухню введен и действует в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минпромторг."ГОСТ уже действует", - заявили в министерстве и добавили, что рестораторы уже могут им пользоваться.В среду глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что новый ГОСТ на русскую кухню утвердили в России. Документ включает в себя описание каждого блюда и его возможных разновидностей, перечень основных и дополнительных ингредиентов, способ подачи и технологии приготовления.Ранее сообщалось, что новые ГОСТы на йогурты, напитки на основе молочной сыворотки, сливочное масло, питьевое молоко и мягкие сыры утвердили в России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые требования к остановкам начнут действовать с 10 ноябряВ России впервые утвержден ГОСТ на карбюраторыВ 2027 году в России введут новый ГОСТ на электросамокаты
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гост, еда, минпромторг рф, вкусно и полезно, новости
В России начал действовать ГОСТ на борщ и компот

ГОСТ на русскую кухню утвердили на территории России - Минпромторг

19:31 11.11.2026
 
© РИА Новости . А. Усанов / Перейти в фотобанкБорщ
Борщ - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости . А. Усанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Государственный стандарт на русскую кухню введен и действует в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минпромторг.
"ГОСТ уже действует", - заявили в министерстве и добавили, что рестораторы уже могут им пользоваться.
В среду глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что новый ГОСТ на русскую кухню утвердили в России. Документ включает в себя описание каждого блюда и его возможных разновидностей, перечень основных и дополнительных ингредиентов, способ подачи и технологии приготовления.

Всего в него вошли 132 блюда, в том числе колобки, борщ, щи, окрошка, которая должна быть приготовлена на квасе, бефстроганов и даже компот. Есть там и традиционные русские приправы, такие как хрен и горчица. В дальнейшем список будет регулярно обновляться.

Ранее сообщалось, что новые ГОСТы на йогурты, напитки на основе молочной сыворотки, сливочное масло, питьевое молоко и мягкие сыры утвердили в России.
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