В Крыму раскрыли секрет популярности КВН
В Крыму рассказали о феномене популярности КВН
© РИА Новости Крым . Виктор ВербичРедактор Крымской официальной лиги КВН, профессор КФУ им. В.И. Вернадского Дмитрий Прохоров
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Секрет популярности КВН заключается в самой структуре игры, как способе самовыражения любого человека с хорошим чувством юмора и возможности достижения им высот на комедийной сцене. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым редактор Крымской официальной лиги КВН, профессор Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Дмитрий Прохоров.
"Секрет долговечности и популярности игры в самой структуре. Своего рода, это социальный лифт. Любой человек может прийти в КВН и при желании достичь самых больших высот", - отметил Прохоров.
Он добавил, что на самом деле участие в КВН – большой труд. Однако благодаря сильному желанию можно осилить эту непростую творческую дорогу.
По словам директора Всекрымской юниор-лиги КВН, руководителя детских команд "Мистер добрый Кот" и "Счастье" Екатерины Перетятько, КВН – это интеллектуальный вид деятельности. А для большинства людей умственный труд и реализация собственного творческого продукта является источником удовольствия.
"Творческая деятельность, направленная на реализацию своих знаний, умений, "мозгового штурма" всегда доставляет наслаждение. Именно поэтому, кто однажды заразился игрой, навсегда в ней остаются", - подчеркнула Екатерина Перетятько.
8 октября поклонники юмора отметили 65 лет со дня основания Международного союза КВН. Также круглую дату отметила Крымская официальная лига КВН – ей исполнилось 30 лет.