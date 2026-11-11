https://crimea.ria.ru/20261111/v-krymu-raskryli-sekret-populyarnosti-kvn-1160977729.html

В Крыму раскрыли секрет популярности КВН

В Крыму раскрыли секрет популярности КВН - РИА Новости Крым, 11.11.2026

В Крыму раскрыли секрет популярности КВН

Секрет популярности КВН заключается в самой структуре игры, как способе самовыражения любого человека с хорошим чувством юмора и возможности достижения им высот РИА Новости Крым, 11.11.2026

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дмитрий прохоров

квн

крым

общество

культура

новости крыма

кфу (крымский федеральный университет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Секрет популярности КВН заключается в самой структуре игры, как способе самовыражения любого человека с хорошим чувством юмора и возможности достижения им высот на комедийной сцене. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым редактор Крымской официальной лиги КВН, профессор Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Дмитрий Прохоров.Он добавил, что на самом деле участие в КВН – большой труд. Однако благодаря сильному желанию можно осилить эту непростую творческую дорогу.По словам директора Всекрымской юниор-лиги КВН, руководителя детских команд "Мистер добрый Кот" и "Счастье" Екатерины Перетятько, КВН – это интеллектуальный вид деятельности. А для большинства людей умственный труд и реализация собственного творческого продукта является источником удовольствия.8 октября поклонники юмора отметили 65 лет со дня основания Международного союза КВН. Также круглую дату отметила Крымская официальная лига КВН – ей исполнилось 30 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий прохоров, квн, крым, общество, культура, новости крыма, кфу (крымский федеральный университет)