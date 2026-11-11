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В Крыму отменили особый противопожарный режим

В Крыму отменили особый противопожарный режим - РИА Новости Крым, 11.11.2026

В Крыму отменили особый противопожарный режим

В Крыму со среды, 11 ноября, отменен особый противопожарный режим. Соответствующий приказ опубликован на сайте МЧС РК. РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T08:28

2026-11-11T08:28

2026-11-11T08:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму со среды, 11 ноября, отменен особый противопожарный режим. Соответствующий приказ опубликован на сайте МЧС РК.Как уточнили в пресс-службе крымского главка МЧС России, режим вводился для повышения уровня пожарной безопасности в регионе. За период его действия – с 24 июня по 11 ноября – на территории республики ликвидировали более 800 ландшафтных пожаров, из них 65 лесных, на площади 260 гектаров. В ходе профилактических рейдов за пожары в экосистемах к административной ответственности привлечены более 450 человек.Особый противопожарный режим действовал в Крыму с 24 июня. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. В Севастополе особый противопожарный режим был отменен 5 октября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на 20% выросло число смертей на пожарах за годВ Крыму потушили более 700 пожаров65 погибшиx на пожараx в Крыму: статистика МЧС

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