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В Крыму отменили особый противопожарный режим - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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В Крыму отменили особый противопожарный режим
В Крыму отменили особый противопожарный режим - РИА Новости Крым, 11.11.2026
В Крыму отменили особый противопожарный режим
В Крыму со среды, 11 ноября, отменен особый противопожарный режим. Соответствующий приказ опубликован на сайте МЧС РК. РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T08:28
2026-11-11T08:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму со среды, 11 ноября, отменен особый противопожарный режим. Соответствующий приказ опубликован на сайте МЧС РК.Как уточнили в пресс-службе крымского главка МЧС России, режим вводился для повышения уровня пожарной безопасности в регионе. За период его действия – с 24 июня по 11 ноября – на территории республики ликвидировали более 800 ландшафтных пожаров, из них 65 лесных, на площади 260 гектаров. В ходе профилактических рейдов за пожары в экосистемах к административной ответственности привлечены более 450 человек.Особый противопожарный режим действовал в Крыму с 24 июня. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. В Севастополе особый противопожарный режим был отменен 5 октября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на 20% выросло число смертей на пожарах за годВ Крыму потушили более 700 пожаров65 погибшиx на пожараx в Крыму: статистика МЧС
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В Крыму отменили особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим в Крыму отменили с 11 ноября

08:28 11.11.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар
Пожар
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму со среды, 11 ноября, отменен особый противопожарный режим. Соответствующий приказ опубликован на сайте МЧС РК.
"Отменить с 00 часов 00 минут 11 ноября 2026 года особый противопожарный режим на территории Республики Крым и дополнительные требования пожарной безопасности", – сказано в документе.
Как уточнили в пресс-службе крымского главка МЧС России, режим вводился для повышения уровня пожарной безопасности в регионе. За период его действия – с 24 июня по 11 ноября – на территории республики ликвидировали более 800 ландшафтных пожаров, из них 65 лесных, на площади 260 гектаров. В ходе профилактических рейдов за пожары в экосистемах к административной ответственности привлечены более 450 человек.
Особый противопожарный режим действовал в Крыму с 24 июня. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. В Севастополе особый противопожарный режим был отменен 5 октября.
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