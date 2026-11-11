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В Крыму мать ударила сына ножом из-за долга в тысячу рублей - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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В Крыму мать ударила сына ножом из-за долга в тысячу рублей
В Крыму мать ударила сына ножом из-за долга в тысячу рублей - РИА Новости Крым, 11.11.2026
В Крыму мать ударила сына ножом из-за долга в тысячу рублей
Жительница Симферополя предстанет перед судом за то, что ударила ножом своего сына из-за невозвращенного долга в тысячу рублей за оплаченный интернет. Об этом... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T16:51
2026-11-11T16:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Жительница Симферополя предстанет перед судом за то, что ударила ножом своего сына из-за невозвращенного долга в тысячу рублей за оплаченный интернет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.На отказ возвращать долг женщина отключила свет, чтобы сын не мог продолжать играть в компьютерные игры. Молодой человек оттолкнул мать от щитка электросчетчика, после чего женщина нанесла ему удар ножом в спину.В отношении женщины возбуждено и расследовано уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вредя здоровью, опасного для жизни. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.Дело передано на рассмотрение Киевского райсуда крымской столицы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отчим бил, а мать держала: в Севастополе сожителей ждет суд за истязание ребенка В Севастополе мать могут посадить из-за поездок сына на самокате Житель Евпатории задушил родного отца
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крым, прокуратура республики крым, криминал, общество, новости крыма, происшествия, суд
В Крыму мать ударила сына ножом из-за долга в тысячу рублей

Крымчанка ударила сына ножом в спину из-за невозвращенного долга в тысячу рублей

16:51 11.11.2026
 
© Прокуратура КрымаВ Крыму мать ударила сына ножом из-за долга в тысячу рублей
В Крыму мать ударила сына ножом из-за долга в тысячу рублей
© Прокуратура Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Жительница Симферополя предстанет перед судом за то, что ударила ножом своего сына из-за невозвращенного долга в тысячу рублей за оплаченный интернет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
"У женщины, находящейся в состоянии опьянения, произошел конфликт с 24-летним сыном относительно возврата долга в размере 1 тысячи рулей за оплаченный интернет", - говорится в сообщении.
На отказ возвращать долг женщина отключила свет, чтобы сын не мог продолжать играть в компьютерные игры. Молодой человек оттолкнул мать от щитка электросчетчика, после чего женщина нанесла ему удар ножом в спину.
© Прокуратура КрымаВ Крыму мать ударила сына ножом из-за долга в тысячу рублей
В Крыму мать ударила сына ножом из-за долга в тысячу рублей
© Прокуратура Крыма
В Крыму мать ударила сына ножом из-за долга в тысячу рублей
В отношении женщины возбуждено и расследовано уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вредя здоровью, опасного для жизни. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Дело передано на рассмотрение Киевского райсуда крымской столицы.
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