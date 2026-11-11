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В Феодосии более 150 улиц на два дня останутся без воды
В Феодосии более 150 улиц на два дня останутся без воды - РИА Новости Крым, 11.11.2026
В Феодосии более 150 улиц на два дня останутся без воды
Более 150 улиц и переулков в Феодосии 12 и 13 ноября останутся без воды из-за работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T17:35
2026-11-11T17:35
2026-11-11T17:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Более 150 улиц и переулков в Феодосии 12 и 13 ноября останутся без воды из-за работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Всего без воды останутся около 150 улиц и переулков в разных районах города, также без водоснабжения в указанный период будет село Солнечное.На время проведения работ абонентов обещают обеспечить привозной водой. При этом феодосийцам рекомендуют иметь запас на время проведения работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Феодосии более 150 улиц на два дня останутся без воды
В Феодосии более 150 улиц на два дня останутся без воды из-за работ на сетях