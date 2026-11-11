https://crimea.ria.ru/20261111/v-chernom-more-atakovano-sudno-s-gruzom-dlya-ukrainskikh-boevikov-1160977878.html

В Черном море атаковано судно с грузом для украинских боевиков

В Черном море атаковано судно с грузом для украинских боевиков - РИА Новости Крым, 11.11.2026

В Черном море атаковано судно с грузом для украинских боевиков

Российские военные поразили в Черном море судно, которое перевозило грузы для украинских боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T17:13

2026-11-11T17:13

2026-11-11T17:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные поразили в Черном море судно, которое перевозило грузы для украинских боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.В министерстве отметили, что Вооруженные силы РФ продолжают нанесение ударов беспилотниками по морским судам с военным имуществом и грузами двойного назначения, используемым в интересах украинских боевиков.Ранее сообщалось, что шесть крупных электроподстанций повреждены в Винницкой, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре украинских БПЛА пытались атаковать СевастопольВСУ пытались атаковать Россию ракетами Rusty DaggerДва безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море

одесса

черное море

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, одесса, черное море, удары по украине