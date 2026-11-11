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В Черном море атаковано судно с грузом для украинских боевиков
В Черном море атаковано судно с грузом для украинских боевиков - РИА Новости Крым, 11.11.2026
В Черном море атаковано судно с грузом для украинских боевиков
Российские военные поразили в Черном море судно, которое перевозило грузы для украинских боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T17:13
2026-11-11T17:13
2026-11-11T17:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные поразили в Черном море судно, которое перевозило грузы для украинских боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.В министерстве отметили, что Вооруженные силы РФ продолжают нанесение ударов беспилотниками по морским судам с военным имуществом и грузами двойного назначения, используемым в интересах украинских боевиков.Ранее сообщалось, что шесть крупных электроподстанций повреждены в Винницкой, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре украинских БПЛА пытались атаковать СевастопольВСУ пытались атаковать Россию ракетами Rusty DaggerДва безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море
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министерство обороны рф, новости сво, одесса, черное море, удары по украине
В Черном море атаковано судно с грузом для украинских боевиков
В акватории Черного моря юго-западнее Одессы атаковано судно с грузом для ВСУ