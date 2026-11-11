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Ураган надвигается на Кубань
Ураган надвигается на Кубань - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Ураган надвигается на Кубань
С 12 по 13 ноября на территории Краснодарского края объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра и ливней с грозой. Об этом сообщили в МЧС Кубани. РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T16:40
2026-11-11T16:40
2026-11-11T16:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. С 12 по 13 ноября на территории Краснодарского края объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра и ливней с грозой. Об этом сообщили в МЧС Кубани.Кроме того, на малых реках бассейна реки Кубань юго-западной территории Краснодарского края и реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.Ранее сообщалось, что дожди и усиление ветра до 12-17 метров в секунду ожидаются в Крыму в среду и в четверг – в регионе объявлено экстренное предупреждение.Также в республиканском гидрометцентре сообщили, что в среду днем в Крыму усилится ветер до 20 метров в секунду и прольются дожди, местами сильные. Также сильный ветер ожидается в Севастополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погодная карусель: в Крыму после резкого потепления опять наступят морозыЗима откладывается – погода в Крыму улучшитсяСнег в ноябре: как на погоду в Крыму влияет глобальное изменение климата
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, новости, ураган, погода, мчс краснодарского края
Ураган надвигается на Кубань
Ураган с ливнями и сильным ветром надвигается на Кубань