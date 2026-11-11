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Умер посол России в США Александр Дарчиев
Умер посол России в США Александр Дарчиев - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Умер посол России в США Александр Дарчиев
Чрезвычайный и полномочный посол России в США Александр Дарчиев скончался. Ему было 66 лет, сообщили в МИД России. РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T19:17
2026-11-11T19:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Чрезвычайный и полномочный посол России в США Александр Дарчиев скончался. Ему было 66 лет, сообщили в МИД России.Дарчиев пробыл на дипломатической службе с 1992 года. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД России и за рубежом. Ранг чрезвычайного и полномочного посла получил в феврале 2016-го, будучи послом России в Канаде. Этот пост он занимал с 2014 по 2020 год.На должность посла в США пришел в марте 2025 года. Тогда же стал постоянным наблюдателем России при Организации американских государств в Вашингтоне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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утраты, сша, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Умер посол России в США Александр Дарчиев
Посол России в США Александр Дарчиев умер в возрасте 66 лет
19:17 11.11.2026 (обновлено: 19:19 11.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Чрезвычайный и полномочный посол России в США Александр Дарчиев скончался. Ему было 66 лет, сообщили в МИД России.
"Ушел из жизни выдающийся дипломат, опытный руководитель, добрый товарищ и наставник. Высочайший профессионал, блестящий американист, Дарчиев работал на одном из наиболее ответственных направлений российской внешней политики", - говорится в некрологе российского дипведомства.
Дарчиев пробыл на дипломатической службе с 1992 года. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД России и за рубежом. Ранг чрезвычайного и полномочного посла получил в феврале 2016-го, будучи послом России в Канаде. Этот пост он занимал с 2014 по 2020 год.
На должность посла в США пришел в марте 2025 года. Тогда же стал постоянным наблюдателем России при Организации американских государств в Вашингтоне.
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