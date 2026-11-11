https://crimea.ria.ru/20261111/umer-posol-rossii-v-ssha-aleksandr-darchiev-1160981732.html

Умер посол России в США Александр Дарчиев

Умер посол России в США Александр Дарчиев - РИА Новости Крым, 11.11.2026

Умер посол России в США Александр Дарчиев

Чрезвычайный и полномочный посол России в США Александр Дарчиев скончался. Ему было 66 лет, сообщили в МИД России. РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T19:17

2026-11-11T19:17

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утраты

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министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Чрезвычайный и полномочный посол России в США Александр Дарчиев скончался. Ему было 66 лет, сообщили в МИД России.Дарчиев пробыл на дипломатической службе с 1992 года. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД России и за рубежом. Ранг чрезвычайного и полномочного посла получил в феврале 2016-го, будучи послом России в Канаде. Этот пост он занимал с 2014 по 2020 год.На должность посла в США пришел в марте 2025 года. Тогда же стал постоянным наблюдателем России при Организации американских государств в Вашингтоне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, сша, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф)