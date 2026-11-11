https://crimea.ria.ru/20261111/uitkoff-i-kushner-otpravyatsya-v-moskvu-dlya-vstrechi-s-putinym-1160968157.html

Уиткофф и Кушнер отправятся в Москву для встречи с Путиным

Уиткофф и Кушнер отправятся в Москву для встречи с Путиным - РИА Новости Крым, 11.11.2026

Уиткофф и Кушнер отправятся в Москву для встречи с Путиным

Спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер 12 ноября отправятся в Москву для того, чтобы встретиться с президентом России Владимиром... РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T14:49

2026-11-11T14:49

2026-11-11T15:04

новости

джаред кушнер

стивен уиткофф

россия

владимир путин (политик)

сша

переговоры

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/01/0e/1152385474_0:66:3073:1795_1920x0_80_0_0_fdff6d255799337f38a00a0d001f5b77.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер 12 ноября отправятся в Москву для того, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил Кушнер по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби.После встречи с российским лидером Кушнер и Уиткофф намерены отправиться в Дублин для встречи с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить с ним "некоторые идеи, которые были на повестке сегодня", добавил Кушнер.Подводя итог переговоров в Абу-Даби, он заявил, что дискуссии были "очень содержательными"."Беседы были очень обстоятельными. Мы затронули все основные вопросы и смогли провести хороший обмен идеями", – сказал он.Спецпредставитель президента США отметил, что на переговорах стороны обсудили пожелания и опасения России. По его словам, "достигнут значительный прогресс, однако территориальный вопрос остается наиболее сложным".11 ноября прошел второй день трехсторонних переговоров с участием делегаций России, США и Украины в Абу-Даби. Глава российской делегации. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что стороны договорились о масштабном обмене пленными.Он также отметил, что тема архитектуры безопасности стала центральной на переговорах. По его словам, вся действующая после Ялтинской и Потсдамской конференций система безопасности в Европе работает очень плохо, и, по сути, болен весь организм, а на Украине просто прорвался гнойник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мединский на переговорах в Абу-Даби выразил надежду на продвижение к мируРазногласия между Россией и Украиной удалось сократить – КушнерПереговоры по Украине в Абу-Даби: кто будет представлять Россию

россия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, джаред кушнер, стивен уиткофф, россия, владимир путин (политик), сша, переговоры