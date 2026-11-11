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Уиткофф и Кушнер отправятся в Москву для встречи с Путиным
Уиткофф и Кушнер отправятся в Москву для встречи с Путиным - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Уиткофф и Кушнер отправятся в Москву для встречи с Путиным
Спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер 12 ноября отправятся в Москву для того, чтобы встретиться с президентом России Владимиром... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T14:49
2026-11-11T14:49
2026-11-11T15:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер 12 ноября отправятся в Москву для того, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил Кушнер по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби.После встречи с российским лидером Кушнер и Уиткофф намерены отправиться в Дублин для встречи с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить с ним "некоторые идеи, которые были на повестке сегодня", добавил Кушнер.Подводя итог переговоров в Абу-Даби, он заявил, что дискуссии были "очень содержательными"."Беседы были очень обстоятельными. Мы затронули все основные вопросы и смогли провести хороший обмен идеями", – сказал он.Спецпредставитель президента США отметил, что на переговорах стороны обсудили пожелания и опасения России. По его словам, "достигнут значительный прогресс, однако территориальный вопрос остается наиболее сложным".11 ноября прошел второй день трехсторонних переговоров с участием делегаций России, США и Украины в Абу-Даби. Глава российской делегации. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что стороны договорились о масштабном обмене пленными.Он также отметил, что тема архитектуры безопасности стала центральной на переговорах. По его словам, вся действующая после Ялтинской и Потсдамской конференций система безопасности в Европе работает очень плохо, и, по сути, болен весь организм, а на Украине просто прорвался гнойник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мединский на переговорах в Абу-Даби выразил надежду на продвижение к мируРазногласия между Россией и Украиной удалось сократить – КушнерПереговоры по Украине в Абу-Даби: кто будет представлять Россию
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новости, джаред кушнер, стивен уиткофф, россия, владимир путин (политик), сша, переговоры
Уиткофф и Кушнер отправятся в Москву для встречи с Путиным
Уиткофф и Кушнер в четверг полетят в Москву для встречи с Владимиром Путиным
14:49 11.11.2026 (обновлено: 15:04 11.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер 12 ноября отправятся в Москву для того, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил Кушнер по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби.
"Завтра мы со Стивом (Уиткоффом) собираемся отправиться в Москву, чтобы встретиться с президентом Путиным, обсудить то, что обсуждалось сегодня, и попытаться добиться большего прогресса по некоторым вопросам, которые мы обсуждали, потому что мы видим там некоторые возможности", – приводит РИА Новости слова спецпредставителя американского лидера.
После встречи с российским лидером Кушнер и Уиткофф намерены отправиться в Дублин для встречи с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить с ним "некоторые идеи, которые были на повестке сегодня", добавил Кушнер.
Подводя итог переговоров в Абу-Даби, он заявил, что дискуссии были "очень содержательными".
"Беседы были очень обстоятельными. Мы затронули все основные вопросы и смогли провести хороший обмен идеями", – сказал он.
Спецпредставитель президента США отметил, что на переговорах стороны обсудили пожелания и опасения России. По его словам, "достигнут значительный прогресс, однако территориальный вопрос остается наиболее сложным".
11 ноября прошел второй день трехсторонних переговоров с участием делегаций России, США и Украины в Абу-Даби. Глава российской делегации. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что стороны договорились о масштабном обмене пленными. Он также отметил, что тема архитектуры безопасности стала центральной на переговорах. По его словам, вся действующая после Ялтинской и Потсдамской конференций система безопасности в Европе работает очень плохо, и, по сути, болен весь организм, а на Украине просто прорвался гнойник. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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