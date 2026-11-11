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Угрозу атаки с воздуха в Севастополе отменили
Угрозу атаки с воздуха в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Угрозу атаки с воздуха в Севастополе отменили
Угроза воздушных ударов по Севастополю отменена – в регионе выключили сирены и разрешили жителям и гостям покинуть укрытия. Об этом сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T12:02
2026-11-11T12:02
2026-11-11T12:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Угроза воздушных ударов по Севастополю отменена – в регионе выключили сирены и разрешили жителям и гостям покинуть укрытия. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Угрозу атаки с воздуха в Севастополе отменили
В Севастополе отменена воздушная тревога
12:02 11.11.2026 (обновлено: 12:05 11.11.2026)