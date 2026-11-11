https://crimea.ria.ru/20261111/udary-po-ukraine-porazheny-elektropodstantsii-i-sudno-s-gruzom-dlya-vsu-1160954295.html

Удары по Украине: поражены электроподстанции и судно с грузом для ВСУ

Удары по Украине: поражены электроподстанции и судно с грузом для ВСУ - РИА Новости Крым, 11.11.2026

Удары по Украине: поражены электроподстанции и судно с грузом для ВСУ

Вооруженный силы РФ поразили объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленных предприятий Украины, а также судно с грузом для... РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T09:04

2026-11-11T09:04

2026-11-11T09:04

удары по украине

украина

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженный силы РФ поразили объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленных предприятий Украины, а также судно с грузом для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России утром в среду.В течение ночи поражены электроподстанция 330 кВ в Кривом Роге Днепропетровской области и две электроподстанции 110 кВ и 330 кВ в Одесской области.Кроме того, в акватории Черного моря юго-западнее Одессы удар нанесен по сухогрузу с вооружением и военным имуществом для ВСУ.Накануне Вооруженные силы России в течение дня нанесли удары по двум электроподстанциям и логистическому центру на Украине, сообщали в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России разбили на Украине четыре электроподстанции за ночьПод ударами ключевые подстанции: Киев и другие города в режиме аварийных отключенийВС России ударили по логистическому центру "Сухой порт" в Одессе

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, министерство обороны рф