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Удары по Украине: поражены электроподстанции и судно с грузом для ВСУ - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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Удары по Украине: поражены электроподстанции и судно с грузом для ВСУ
Удары по Украине: поражены электроподстанции и судно с грузом для ВСУ - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Удары по Украине: поражены электроподстанции и судно с грузом для ВСУ
Вооруженный силы РФ поразили объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленных предприятий Украины, а также судно с грузом для... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T09:04
2026-11-11T09:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженный силы РФ поразили объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленных предприятий Украины, а также судно с грузом для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России утром в среду.В течение ночи поражены электроподстанция 330 кВ в Кривом Роге Днепропетровской области и две электроподстанции 110 кВ и 330 кВ в Одесской области.Кроме того, в акватории Черного моря юго-западнее Одессы удар нанесен по сухогрузу с вооружением и военным имуществом для ВСУ.Накануне Вооруженные силы России в течение дня нанесли удары по двум электроподстанциям и логистическому центру на Украине, сообщали в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России разбили на Украине четыре электроподстанции за ночьПод ударами ключевые подстанции: Киев и другие города в режиме аварийных отключенийВС России ударили по логистическому центру "Сухой порт" в Одессе
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РИА Новости Крым
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удары по украине, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, министерство обороны рф
Удары по Украине: поражены электроподстанции и судно с грузом для ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили объекты энергетики на Украине и судно с грузом для ВСУ

09:04 11.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженный силы РФ поразили объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленных предприятий Украины, а также судно с грузом для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России утром в среду.
"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военной промышленности Украины, морским судам с военным имуществом и грузами двойного назначения, используемым в интересах ВСУ", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
В течение ночи поражены электроподстанция 330 кВ в Кривом Роге Днепропетровской области и две электроподстанции 110 кВ и 330 кВ в Одесской области.
Кроме того, в акватории Черного моря юго-западнее Одессы удар нанесен по сухогрузу с вооружением и военным имуществом для ВСУ.
Накануне Вооруженные силы России в течение дня нанесли удары по двум электроподстанциям и логистическому центру на Украине, сообщали в Минобороны РФ.
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Удары по УкраинеУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости СВОМинистерство обороны РФ
 
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