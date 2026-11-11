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Трое крымчан украли 51 миллион рублей при строительстве детсада: приговор
Трое крымчан украли 51 миллион рублей при строительстве детсада: приговор - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Трое крымчан украли 51 миллион рублей при строительстве детсада: приговор
Троим жителям Крыма суд вынес приговоры за хищение более 64 миллионов рублей при выполнении государственного контракта и подрядных работ. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T12:52
2026-11-11T12:52
2026-11-11T12:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Троим жителям Крыма суд вынес приговоры за хищение более 64 миллионов рублей при выполнении государственного контракта и подрядных работ. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Кроме того, один из фигурантов, будучи учредителем еще одной фирмы, в 2020 году заключил договор подряда, получил аванс в размере более 13 млн рублей, но работы не выполнил.Суд приговорил двоих виновных к 4 годам лишения свободы, а еще одного – к 8 годам лишения свободы. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии общего режима.Ранее сообщалось, что в Севастополе к пяти годам лишения свободы приговорили бывшую сотрудницу банка, которая похитила вклады на общую сумму свыше 24 млн рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь крымчан осудят за организацию сим-боксов для мошенниковВ Севастополе ОПГ псевдостроителей похитила у граждан 200 миллионов рублейСуд взыскал 10 миллиардов с фигурантки дела о некачественных сухпайках
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РИА Новости Крым
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прокуратура республики крым, приговор, хищение, новости крыма, крым
Трое крымчан украли 51 миллион рублей при строительстве детсада: приговор
Троих крымчан осудили за миллионные хищения на госконтракте и подрядных работах