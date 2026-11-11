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Стартовал второй день переговоров России, США и Украины
Стартовал второй день переговоров России, США и Украины - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Стартовал второй день переговоров России, США и Украины
Второй день трехсторонних переговоров с участием делегаций России, США и Украины стартовал в Абу-Даби, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в переговорной... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T11:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости Крым. Второй день трехсторонних переговоров с участием делегаций России, США и Украины стартовал в Абу-Даби, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в переговорной группе.Во вторник переговоры делегаций продолжались почти четыре часа часа. Ожидается, что итоги российская делегация подведет в среду по итогам второго дня.Трехсторонние переговоры России, США и Украины проходят в Абу-Даби 10-11 ноября. Они направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности. Глава российской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби, помощник президента РФ Владимир Мединский в начале встречи выразил надежду, что она позволит продвинуться на пути к миру в интересах народов России и Украины.Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер перед началом переговоров в Абу-Даби отметил, что задача заключается не только в урегулировании конфликта, но и в том, чтобы сформировать новую систему в сфере безопасности между Россией, Украиной и Европой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Решающий этап": какое значение имеют трехсторонние переговоры в Абу-Даби"Ялта-2": почему Европа боится переговоров в Абу-Даби"Мы выводим переговоры из узкоукраинской тематики" - мнение
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россия, украина, сша, переговоры, оаэ , новости
Стартовал второй день переговоров России, США и Украины
В Абу-Даби стартовал второй день переговоров России, Украины и США