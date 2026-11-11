https://crimea.ria.ru/20261111/stala-izvestna-stoimost-vykupa-cheloveka-iz-taynoy-tyurmy-na-ukraine-1160956265.html

Стала известна стоимость выкупа человека из тайной тюрьмы на Украине

Стала известна стоимость выкупа человека из тайной тюрьмы на Украине - РИА Новости Крым, 11.11.2026

Стала известна стоимость выкупа человека из тайной тюрьмы на Украине

Забрать человека из тайной тюрьмы на Украине стоит не менее 15 тысяч долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию украинской журналистки Дианы... РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T10:37

2026-11-11T10:37

2026-11-11T10:37

украина

новости сво

новости

всу (вооруженные силы украины)

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/05/1160797982_0:0:2913:1640_1920x0_80_0_0_c477ce373299553eff42bbe6cdf31281.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Забрать человека из тайной тюрьмы на Украине стоит не менее 15 тысяч долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию украинской журналистки Дианы Панченко.Панченко сообщила, что получила более тысячи писем с адресами пыточных на Украине, в том числе от прошедших через них людей. В своих обращениях украинцы детально рассказывали об издевательствах в тайных тюрьмах."Есть очень много ужасных историй, где детально описано, как людей ловили, избивали, пытали… Есть описания на 10-15 страниц. Поверьте мне на слово, с людьми обращаются хуже, чем со скотом", - сообщила журналистка.По ее словам, многие обратившиеся к ней просят о помощи близким, оказавшимся в пыточных. Некоторым, отметила собеседница агентства, приходится искать адвоката. Попасть в пыточные может почти любой гражданин Украины, отметила Панченко.Ранее пыточную нашли в подвале дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Там удерживали около 30 человек, включая мобилизованных и военных, самовольно покинувших части, их пытали и избивали. У дома произошла силовая стычка гражданских с полицейскими, когда местные жители попытались выломать ворота, против них применили слезоточивый газ и огнестрельное оружие.В результате осады из здания вывели мужчин, которых там удерживали, и увезли в больницу. Одним из заключенных оказался 14-летний подросток. Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова сообщила, что по этому происшествию назначена проверка. Покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что в данном подвале за последний месяц несколько человек были забиты до смерти.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У Зеленского истерика: почему его испугали новости о пыточных под Киевом"Я бы назвал это геноцидом" — политолог о пыточной под КиевомПыточная тюрьма под Киевом: какие последствия будет иметь инцидент

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости сво, новости, всу (вооруженные силы украины)