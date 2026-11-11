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Стала известна стоимость выкупа человека из тайной тюрьмы на Украине - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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Стала известна стоимость выкупа человека из тайной тюрьмы на Украине
Стала известна стоимость выкупа человека из тайной тюрьмы на Украине - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Стала известна стоимость выкупа человека из тайной тюрьмы на Украине
Забрать человека из тайной тюрьмы на Украине стоит не менее 15 тысяч долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию украинской журналистки Дианы... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T10:37
2026-11-11T10:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Забрать человека из тайной тюрьмы на Украине стоит не менее 15 тысяч долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию украинской журналистки Дианы Панченко.Панченко сообщила, что получила более тысячи писем с адресами пыточных на Украине, в том числе от прошедших через них людей. В своих обращениях украинцы детально рассказывали об издевательствах в тайных тюрьмах."Есть очень много ужасных историй, где детально описано, как людей ловили, избивали, пытали… Есть описания на 10-15 страниц. Поверьте мне на слово, с людьми обращаются хуже, чем со скотом", - сообщила журналистка.По ее словам, многие обратившиеся к ней просят о помощи близким, оказавшимся в пыточных. Некоторым, отметила собеседница агентства, приходится искать адвоката. Попасть в пыточные может почти любой гражданин Украины, отметила Панченко.Ранее пыточную нашли в подвале дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Там удерживали около 30 человек, включая мобилизованных и военных, самовольно покинувших части, их пытали и избивали. У дома произошла силовая стычка гражданских с полицейскими, когда местные жители попытались выломать ворота, против них применили слезоточивый газ и огнестрельное оружие.В результате осады из здания вывели мужчин, которых там удерживали, и увезли в больницу. Одним из заключенных оказался 14-летний подросток. Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова сообщила, что по этому происшествию назначена проверка. Покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что в данном подвале за последний месяц несколько человек были забиты до смерти.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У Зеленского истерика: почему его испугали новости о пыточных под Киевом"Я бы назвал это геноцидом" — политолог о пыточной под КиевомПыточная тюрьма под Киевом: какие последствия будет иметь инцидент
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РИА Новости Крым
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4.7
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украина, новости сво, новости, всу (вооруженные силы украины)
Стала известна стоимость выкупа человека из тайной тюрьмы на Украине

Выкупить близкого из тайной тюрьмы на Украине стоит не менее 15 тысяч долларов - журналист

10:37 11.11.2026
 
© REUTERS StringerВ Киеве сотрудники правоохранительных органов столкнулись с местными жителями возле общежития для вербовщиков
В Киеве сотрудники правоохранительных органов столкнулись с местными жителями возле общежития для вербовщиков - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© REUTERS Stringer
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Забрать человека из тайной тюрьмы на Украине стоит не менее 15 тысяч долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию украинской журналистки Дианы Панченко.
"Вашего папу, сына или мужа хватают на улице вооруженные люди в военной форме и увозят в одну из таких пыточных. Оттуда вы можете его забрать в среднем за 15 тысяч долларов. Кому-то удавалось дешевле договориться, а кто-то платил 50 тысяч долларов", - рассказала она.
Панченко сообщила, что получила более тысячи писем с адресами пыточных на Украине, в том числе от прошедших через них людей. В своих обращениях украинцы детально рассказывали об издевательствах в тайных тюрьмах.
"Есть очень много ужасных историй, где детально описано, как людей ловили, избивали, пытали… Есть описания на 10-15 страниц. Поверьте мне на слово, с людьми обращаются хуже, чем со скотом", - сообщила журналистка.
По ее словам, многие обратившиеся к ней просят о помощи близким, оказавшимся в пыточных. Некоторым, отметила собеседница агентства, приходится искать адвоката. Попасть в пыточные может почти любой гражданин Украины, отметила Панченко.
Ранее пыточную нашли в подвале дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Там удерживали около 30 человек, включая мобилизованных и военных, самовольно покинувших части, их пытали и избивали. У дома произошла силовая стычка гражданских с полицейскими, когда местные жители попытались выломать ворота, против них применили слезоточивый газ и огнестрельное оружие.
В результате осады из здания вывели мужчин, которых там удерживали, и увезли в больницу. Одним из заключенных оказался 14-летний подросток. Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова сообщила, что по этому происшествию назначена проверка. Покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что в данном подвале за последний месяц несколько человек были забиты до смерти.
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