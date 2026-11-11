https://crimea.ria.ru/20261111/sotrudnik-zaporozhskoy-atomnoy-stantsii-ubit-v-sobstvennom-dome-udarom-vsu-1160982680.html

Сотрудник Запорожской атомной станции убит в собственном доме ударом ВСУ

Сотрудник Запорожской атомной станции убит в собственном доме ударом ВСУ - РИА Новости Крым, 11.11.2026

Сотрудник Запорожской атомной станции убит в собственном доме ударом ВСУ

В Энергодаре погиб сотрудник Запорожской атомной электростанции. Это уже 15-й работник АЭС, погибший в результате атак ВСУ с апреля этого года. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T20:04

2026-11-11T20:04

2026-11-11T20:11

заэс (запорожская атомная электростанция)

атаки всу

запорожская область

происшествия

энергодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Энергодаре погиб сотрудник Запорожской атомной электростанции. Это уже 15-й работник АЭС, погибший в результате атак ВСУ с апреля этого года. Об этом сообщает пресс-служба станции.Сотрудник АЭС был убит в результате обстрела украинскими боевиками ночью в собственном доме, где отдыхал после смены, уточнили в пресс-службе.9 ноября в результате атаки ВСУ по дороге на работу погиб электрослесарь Запорожской АЭС, ехавший в автомобиле.В начале ноября, сотрудница Запорожской АЭС и еще один мирный житель погибли при атаке ВСУ по гражданскому авто. 30 октября в результате беспилотной атаки ВСУ погиб сотрудник Запорожской атомной электростанции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение – что с радиационным фономДрон атаковал заправку в Донецке – погиб водитель автобусаЗа три месяца от атак ВСУ погибли более 600 мирных жителей России

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

энергодар

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), атаки всу, запорожская область, происшествия, энергодар