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Сотрудник Запорожской атомной станции убит в собственном доме ударом ВСУ - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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Сотрудник Запорожской атомной станции убит в собственном доме ударом ВСУ
Сотрудник Запорожской атомной станции убит в собственном доме ударом ВСУ - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Сотрудник Запорожской атомной станции убит в собственном доме ударом ВСУ
В Энергодаре погиб сотрудник Запорожской атомной электростанции. Это уже 15-й работник АЭС, погибший в результате атак ВСУ с апреля этого года. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T20:04
2026-11-11T20:11
заэс (запорожская атомная электростанция)
атаки всу
запорожская область
происшествия
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Энергодаре погиб сотрудник Запорожской атомной электростанции. Это уже 15-й работник АЭС, погибший в результате атак ВСУ с апреля этого года. Об этом сообщает пресс-служба станции.Сотрудник АЭС был убит в результате обстрела украинскими боевиками ночью в собственном доме, где отдыхал после смены, уточнили в пресс-службе.9 ноября в результате атаки ВСУ по дороге на работу погиб электрослесарь Запорожской АЭС, ехавший в автомобиле.В начале ноября, сотрудница Запорожской АЭС и еще один мирный житель погибли при атаке ВСУ по гражданскому авто. 30 октября в результате беспилотной атаки ВСУ погиб сотрудник Запорожской атомной электростанции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение – что с радиационным фономДрон атаковал заправку в Донецке – погиб водитель автобусаЗа три месяца от атак ВСУ погибли более 600 мирных жителей России
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
энергодар
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РИА Новости Крым
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96
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заэс (запорожская атомная электростанция), атаки всу, запорожская область, происшествия, энергодар
Сотрудник Запорожской атомной станции убит в собственном доме ударом ВСУ

Сотрудник Запорожской атомной станции убит в собственном доме ударом ВСУ

20:04 11.11.2026 (обновлено: 20:11 11.11.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Энергодар Запорожской области
Город Энергодар Запорожской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Энергодаре погиб сотрудник Запорожской атомной электростанции. Это уже 15-й работник АЭС, погибший в результате атак ВСУ с апреля этого года. Об этом сообщает пресс-служба станции.
"В Энергодаре погиб еще один сотрудник Запорожской АЭС. С апреля этого года это уже пятнадцатый убитый работник станции", - говорится в сообщении.
Сотрудник АЭС был убит в результате обстрела украинскими боевиками ночью в собственном доме, где отдыхал после смены, уточнили в пресс-службе.
9 ноября в результате атаки ВСУ по дороге на работу погиб электрослесарь Запорожской АЭС, ехавший в автомобиле.
В начале ноября, сотрудница Запорожской АЭС и еще один мирный житель погибли при атаке ВСУ по гражданскому авто. 30 октября в результате беспилотной атаки ВСУ погиб сотрудник Запорожской атомной электростанции.
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Атаки ВСУЗапорожская областьПроисшествияЭнергодар
 
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