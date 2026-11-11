https://crimea.ria.ru/20261111/skrizhali-s-imenami-geroev-v-feodosii-postroyat-novyy-khramovyy-kompleks-1160963602.html

Скрижали с именами героев: в Феодосии построят новый храмовый комплекс

Скрижали с именами героев: в Феодосии построят новый храмовый комплекс - РИА Новости Крым, 11.11.2026

Скрижали с именами героев: в Феодосии построят новый храмовый комплекс

В Феодосии построят новый храмовый комплекс с часовней во имя Святого Праведного Воина Федора Ушакова и скрижалями в честь героев спецоперации. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T18:31

2026-11-11T18:31

2026-11-11T18:31

эксклюзивы риа новости крым

рпц (русская православная церковь)

православие

крым

новости крыма

феодосия

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/02/0a/1119242834_0:84:1620:995_1920x0_80_0_0_2dffd0a4dc2c04a811e658f4ecff4d9a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Феодосии построят новый храмовый комплекс с часовней во имя Святого Праведного Воина Федора Ушакова и скрижалями в честь героев спецоперации. Об этом РИА Новости Крым рассказал настоятель прихода-протоиерей Вадим Синичкин.По его слова, на территории в 22 сотки разместятся храм святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, а также небольшой храм-часовня Святого Праведного Воина Федора Ушакова в память о воинах, отдавших свои жизни за Отечество во время проведения специальной военной операции.Кроме того, здесь появятся духовно-просветительский центр с воскресной школой для детей и взрослых, залы для встреч и мероприятий, трапезная, помещения молодежного клуба, пространства для отдыха и реабилитации семей участников СВО, специальная спортивно-игровая площадка для занятий молодежного православного военно-патриотического клуба.Также он поблагодарил всех неравнодушных людей, которые принимают участие в появлении нового храмового комплекса, и подчеркнул, что любая посильная помощь по-прежнему актуальна.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нужны особые силы: владыка Тихон о мощах Луки и строительстве нового храмаВ России появился новый церковный праздникРеставрация Свято-Троицкого монастыря в Крыму – что будет сделано

крым

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рпц (русская православная церковь), православие, крым, новости крыма, феодосия