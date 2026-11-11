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Скрижали с именами героев: в Феодосии построят новый храмовый комплекс - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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Скрижали с именами героев: в Феодосии построят новый храмовый комплекс
Скрижали с именами героев: в Феодосии построят новый храмовый комплекс - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Скрижали с именами героев: в Феодосии построят новый храмовый комплекс
В Феодосии построят новый храмовый комплекс с часовней во имя Святого Праведного Воина Федора Ушакова и скрижалями в честь героев спецоперации. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T18:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Феодосии построят новый храмовый комплекс с часовней во имя Святого Праведного Воина Федора Ушакова и скрижалями в честь героев спецоперации. Об этом РИА Новости Крым рассказал настоятель прихода-протоиерей Вадим Синичкин.По его слова, на территории в 22 сотки разместятся храм святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, а также небольшой храм-часовня Святого Праведного Воина Федора Ушакова в память о воинах, отдавших свои жизни за Отечество во время проведения специальной военной операции.Кроме того, здесь появятся духовно-просветительский центр с воскресной школой для детей и взрослых, залы для встреч и мероприятий, трапезная, помещения молодежного клуба, пространства для отдыха и реабилитации семей участников СВО, специальная спортивно-игровая площадка для занятий молодежного православного военно-патриотического клуба.Также он поблагодарил всех неравнодушных людей, которые принимают участие в появлении нового храмового комплекса, и подчеркнул, что любая посильная помощь по-прежнему актуальна.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нужны особые силы: владыка Тихон о мощах Луки и строительстве нового храмаВ России появился новый церковный праздникРеставрация Свято-Троицкого монастыря в Крыму – что будет сделано
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рпц (русская православная церковь), православие, крым, новости крыма, феодосия
Скрижали с именами героев: в Феодосии построят новый храмовый комплекс

В Феодосии построят новый храм в честь героев спецоперации – настоятель прихода

18:31 11.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПравославный храм
Православный храм - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Феодосии построят новый храмовый комплекс с часовней во имя Святого Праведного Воина Федора Ушакова и скрижалями в честь героев спецоперации. Об этом РИА Новости Крым рассказал настоятель прихода-протоиерей Вадим Синичкин.

"По благословению Преосвященнейшего Илариона Епископа Феодосийского и Керченского в связи с тем, что у жителей Феодосии на территории микрорайона Ближние Камыши нет ни одного православного храма, начато строительство храмового комплекса", – рассказал протоиерей Синичкин.

По его слова, на территории в 22 сотки разместятся храм святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, а также небольшой храм-часовня Святого Праведного Воина Федора Ушакова в память о воинах, отдавших свои жизни за Отечество во время проведения специальной военной операции.
"Это будет уникальный храм с памятными скрижалями на его стенах и вечным огнем перед ними", - подчеркнул священник.
Кроме того, здесь появятся духовно-просветительский центр с воскресной школой для детей и взрослых, залы для встреч и мероприятий, трапезная, помещения молодежного клуба, пространства для отдыха и реабилитации семей участников СВО, специальная спортивно-игровая площадка для занятий молодежного православного военно-патриотического клуба.
"К этому времени трудами будущих прихожан проведен подготовительный этап, расчищена строительная площадка. Приглашенные специалисты определили границы застройки. На первом этапе на территории заработает временный храм. С Божьей помощью и с помощью наших помощников, волонтеров, временный храм откроется где-то в феврале. Начало строительства капитально планируется весной", - обозначил сроки отец Вадим.
Также он поблагодарил всех неравнодушных людей, которые принимают участие в появлении нового храмового комплекса, и подчеркнул, что любая посильная помощь по-прежнему актуальна.
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