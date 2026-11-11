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Школу в Симферополе закрыли на карантин по пневмонии
Школу в Симферополе закрыли на карантин по пневмонии - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Школу в Симферополе закрыли на карантин по пневмонии
Среднюю общеобразовательную школу №29 имени Жукова в Симферополе закрыли на карантин. Занятия временно проводятся в дистанционном формате, сообщается на... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T10:54
2026-11-11T10:54
2026-11-11T10:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Среднюю общеобразовательную школу №29 имени Жукова в Симферополе закрыли на карантин. Занятия временно проводятся в дистанционном формате, сообщается на официальном сайте школы.Школу закрыли на карантин по пневмонии. Эту информацию РИА Новости Крым подтвердила начальник департамента образования администрации Симферополя Татьяна Сухина.Подробности уточняются.Ранее сообщалось, что на минувшей неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ в Крыму и Севастополе пошла на спад. Количество заболевших на полуострове за неделю составляет почти 6 тысяч человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России не выявили случаев заражения новым штаммом коронавирусаCOVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рискахГрозит ли россиянам новый коронавирус – комментарий Роспотребнадзора
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крым, новости крыма, симферополь, образование в крыму и севастополе, школа
Школу в Симферополе закрыли на карантин по пневмонии
Симферопольскую школу закрыли на карантин на три недели из-за пневмонии