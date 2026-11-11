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Школьники в Крыму начали изучать ИИ
Школьники в Крыму начали изучать ИИ - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Школьники в Крыму начали изучать ИИ
Крым принимает участие во всероссийской апробации школьного курса "Искусственный интеллект и информационная безопасность". Преподавать его на первом этапе будут РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T16:16
2026-11-11T16:16
2026-11-11T16:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Крым принимает участие во всероссийской апробации школьного курса "Искусственный интеллект и информационная безопасность". Преподавать его на первом этапе будут в 19 школах республики, сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодежи.Курс рассчитан на обучающихся 5–11 классов и включает два основных направления: изучение технологий искусственного интеллекта и освоение принципов информационной безопасности. В рамках первого школьники знакомятся с понятием и историей ИИ, устройством нейронных сетей и больших языковых моделей, принципами работы генеративных технологий. В рамках второго дети изучат темы персональных данных и цифрового следа, защиты доступа, социальной инженерии, вредоносного программного обеспечения.Главная цель курса - объяснить школьникам, как работает ИИ, научить отличать реальную помощь технологий от рисков слепого доверия алгоритмам и дать базовые навыки информационной безопасности.Ранее сообщалось, что для учеников 5-6-х классов на занятия по ИИ и информационной безопасности будет отводиться полчаса в неделю, а для обучающихся 7-11-х классов – один час.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самое время: зачем школьникам курс по ИИ и цифровой безопасностиИИ и цифровой контент: в "Артеке" создают новую технологическую средуПутин поручил расширить использование ИИ школьниками
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искусственный интеллект, школа, образование в крыму и севастополе, образование в россии, дети, цифровая безопасность, общество, минпросвещения рф, новости крыма
Школьники в Крыму начали изучать ИИ
В 19 школах Крыма стартовал новый курс Минпросвещения об искусственном интеллекте
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Крым принимает участие во всероссийской апробации школьного курса "Искусственный интеллект и информационная безопасность". Преподавать его на первом этапе будут в 19 школах республики, сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодежи.
"Во второй четверти 2026/2027 учебного года в 19 общеобразовательных организациях Республики Крым началась апробация курса внеурочной деятельности "Искусственный интеллект и информационная безопасность". Инициатива реализуется в рамках масштабного эксперимента Министерства просвещения", - говорится в сообщении.
Курс рассчитан на обучающихся 5–11 классов и включает два основных направления: изучение технологий искусственного интеллекта и освоение принципов информационной безопасности. В рамках первого школьники знакомятся с понятием и историей ИИ, устройством нейронных сетей и больших языковых моделей, принципами работы генеративных технологий. В рамках второго дети изучат темы персональных данных и цифрового следа, защиты доступа, социальной инженерии, вредоносного программного обеспечения.
По данным Минпросвещения России, участие в проекте принимают порядка тысячи школ по всей стране. Программу внедряют поэтапно: с ноября 2026 года идет апробация, а с 1 сентября 2027 года курс вводится во все школы страны с 5-го по 11-й классы. Занятия будут проходить один раз в неделю по средам, каждое включает тематическое видео, практическую часть и вопросы для закрепления материала.
Главная цель курса - объяснить школьникам, как работает ИИ, научить отличать реальную помощь технологий от рисков слепого доверия алгоритмам и дать базовые навыки информационной безопасности.
Ранее сообщалось, что для учеников 5-6-х классов на занятия по ИИ и информационной безопасности будет отводиться
полчаса в неделю, а для обучающихся 7-11-х классов – один час.
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