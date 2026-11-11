https://crimea.ria.ru/20261111/shkolniki-v-krymu-nachali-izuchat-ii-1160971915.html

Школьники в Крыму начали изучать ИИ

Школьники в Крыму начали изучать ИИ - РИА Новости Крым, 11.11.2026

Школьники в Крыму начали изучать ИИ

Крым принимает участие во всероссийской апробации школьного курса "Искусственный интеллект и информационная безопасность". Преподавать его на первом этапе будут РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T16:16

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2026-11-11T16:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Крым принимает участие во всероссийской апробации школьного курса "Искусственный интеллект и информационная безопасность". Преподавать его на первом этапе будут в 19 школах республики, сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодежи.Курс рассчитан на обучающихся 5–11 классов и включает два основных направления: изучение технологий искусственного интеллекта и освоение принципов информационной безопасности. В рамках первого школьники знакомятся с понятием и историей ИИ, устройством нейронных сетей и больших языковых моделей, принципами работы генеративных технологий. В рамках второго дети изучат темы персональных данных и цифрового следа, защиты доступа, социальной инженерии, вредоносного программного обеспечения.Главная цель курса - объяснить школьникам, как работает ИИ, научить отличать реальную помощь технологий от рисков слепого доверия алгоритмам и дать базовые навыки информационной безопасности.Ранее сообщалось, что для учеников 5-6-х классов на занятия по ИИ и информационной безопасности будет отводиться полчаса в неделю, а для обучающихся 7-11-х классов – один час.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самое время: зачем школьникам курс по ИИ и цифровой безопасностиИИ и цифровой контент: в "Артеке" создают новую технологическую средуПутин поручил расширить использование ИИ школьниками

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

искусственный интеллект, школа, образование в крыму и севастополе, образование в россии, дети, цифровая безопасность, общество, минпросвещения рф, новости крыма