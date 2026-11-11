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Севастопольская пенсионерка насмерть сбила подростка: приговор суда

Севастопольская пенсионерка насмерть сбила подростка: приговор суда - РИА Новости Крым, 11.11.2026

Севастопольская пенсионерка насмерть сбила подростка: приговор суда

Севастопольской пенсионерке дали два года колонии-поселения за ДТП, в результате которого погибла 16-летняя девушка. Об этом сообщили в прокуратуре города. РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T15:54

2026-11-11T15:54

2026-11-11T15:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Севастопольской пенсионерке дали два года колонии-поселения за ДТП, в результате которого погибла 16-летняя девушка. Об этом сообщили в прокуратуре города.ДТП произошло днем 9 августа 2025 года во дворе дома по проспекту Октябрьской Революции. Водитель автомобиля Mitsubishi Pajero Sport при выезде с прилегающей территории наехала на девушку, которая шла по ходу движения транспорта. Пострадавшая попала в больницу со множественными травмами, где вскоре скончалась.Уголовное дело расследовалось по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). В ходе следствия было установлено, что водитель при повороте направо не пропустила двух пешеходов, которые переходили внутридворовую дорогу.Также женщина должна будет выплатить родителям погибшей девушки 6 миллионов рублей. Приговор в силу еще не вступил.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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