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Севастопольская пенсионерка насмерть сбила подростка: приговор суда
Севастопольская пенсионерка насмерть сбила подростка: приговор суда - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Севастопольская пенсионерка насмерть сбила подростка: приговор суда
Севастопольской пенсионерке дали два года колонии-поселения за ДТП, в результате которого погибла 16-летняя девушка. Об этом сообщили в прокуратуре города. РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T15:54
2026-11-11T15:54
2026-11-11T15:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Севастопольской пенсионерке дали два года колонии-поселения за ДТП, в результате которого погибла 16-летняя девушка. Об этом сообщили в прокуратуре города.ДТП произошло днем 9 августа 2025 года во дворе дома по проспекту Октябрьской Революции. Водитель автомобиля Mitsubishi Pajero Sport при выезде с прилегающей территории наехала на девушку, которая шла по ходу движения транспорта. Пострадавшая попала в больницу со множественными травмами, где вскоре скончалась.Уголовное дело расследовалось по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). В ходе следствия было установлено, что водитель при повороте направо не пропустила двух пешеходов, которые переходили внутридворовую дорогу.Также женщина должна будет выплатить родителям погибшей девушки 6 миллионов рублей. Приговор в силу еще не вступил.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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приговор, севастополь, новости севастополя, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, прокуратура города севастополя
Севастопольская пенсионерка насмерть сбила подростка: приговор суда
Севастопольскую пенсионерку осудили за смерть под колесами ее авто 16-летней девушки
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Севастопольской пенсионерке дали два года колонии-поселения за ДТП, в результате которого погибла 16-летняя девушка. Об этом сообщили в прокуратуре города.
ДТП произошло днем 9 августа 2025 года во дворе дома по проспекту Октябрьской Революции. Водитель автомобиля Mitsubishi Pajero Sport при выезде с прилегающей территории наехала на девушку, которая шла по ходу движения транспорта. Пострадавшая попала в больницу со множественными травмами, где вскоре скончалась
.
Уголовное дело расследовалось по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). В ходе следствия было установлено, что водитель при повороте направо не пропустила двух пешеходов, которые переходили внутридворовую дорогу.
"Прокуратура Гагаринского района Севастополя доказала в суде вину 67-летней женщины. Гагаринский районный суд Севастополя назначил виновной два года лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение трех лет", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Также женщина должна будет выплатить родителям погибшей девушки 6 миллионов рублей. Приговор в силу еще не вступил.
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