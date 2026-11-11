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Семь человек погибли в жутком ДТП в Марий Эл

Семь человек погибли в жутком ДТП в Марий Эл - РИА Новости Крым, 11.11.2026

Семь человек погибли в жутком ДТП в Марий Эл

Семь человек погибли в столкновении двух легковых авто в Марий Эл. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T23:02

2026-11-11T23:02

2026-11-11T23:02

республика марий эл

дтп

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Семь человек погибли в столкновении двух легковых авто в Марий Эл. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.Авария произошла вечером в среду в Звениговском районе.На данный момент обстоятельства и причины аварии устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

республика марий эл

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика марий эл, дтп, происшествия, новости