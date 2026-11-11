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Семь человек погибли в жутком ДТП в Марий Эл
Семь человек погибли в жутком ДТП в Марий Эл - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Семь человек погибли в жутком ДТП в Марий Эл
Семь человек погибли в столкновении двух легковых авто в Марий Эл. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T23:02
2026-11-11T23:02
2026-11-11T23:02
республика марий эл
дтп
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Семь человек погибли в столкновении двух легковых авто в Марий Эл. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.Авария произошла вечером в среду в Звениговском районе.На данный момент обстоятельства и причины аварии устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика марий эл, дтп, происшествия, новости
Семь человек погибли в жутком ДТП в Марий Эл
В Марий Эл в столкновении двух легковушек погибли семь человек