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Семь человек погибли в жутком ДТП в Марий Эл - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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Семь человек погибли в жутком ДТП в Марий Эл
Семь человек погибли в жутком ДТП в Марий Эл - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Семь человек погибли в жутком ДТП в Марий Эл
Семь человек погибли в столкновении двух легковых авто в Марий Эл. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T23:02
2026-11-11T23:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Семь человек погибли в столкновении двух легковых авто в Марий Эл. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.Авария произошла вечером в среду в Звениговском районе.На данный момент обстоятельства и причины аварии устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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республика марий эл, дтп, происшествия, новости
Семь человек погибли в жутком ДТП в Марий Эл

В Марий Эл в столкновении двух легковушек погибли семь человек

23:02 11.11.2026
 
© Госавтоинспекция Марий ЭлВ Марий Эл в столкновении двух легковушек погибли семь человек
В Марий Эл в столкновении двух легковушек погибли семь человек
© Госавтоинспекция Марий Эл
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Семь человек погибли в столкновении двух легковых авто в Марий Эл. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла вечером в среду в Звениговском районе.
"На 45 км автодороги Вятка произошло столкновение двух легковых автомашин. В результате ДТП семь человек погибли, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
© Госавтоинспекция Марий ЭлВ Марий Эл в столкновении двух легковушек погибли семь человек
В Марий Эл в столкновении двух легковушек погибли семь человек
© Госавтоинспекция Марий Эл
В Марий Эл в столкновении двух легковушек погибли семь человек
На данный момент обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
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