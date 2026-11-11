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Российские врачи спасли пациентку с 27 переломами после ДТП - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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Российские врачи спасли пациентку с 27 переломами после ДТП
Российские врачи спасли пациентку с 27 переломами после ДТП - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Российские врачи спасли пациентку с 27 переломами после ДТП
Врачи из Кемеровской области спасли попавшую в ДТП женщину, которая получила 27 переломов. Об этом сообщил Минздрав России в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T21:15
2026-11-11T21:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Врачи из Кемеровской области спасли попавшую в ДТП женщину, которая получила 27 переломов. Об этом сообщил Минздрав России в своем канале в МАКС.По данным министерства, для проведения операции была сформирована команда врачей из трех разных медучреждений. Травматологи стабилизировали повреждения таза, ног и грудной клетки, а также остановили кровотечение. Реаниматологи поддерживали жизненно важные функции организма, а кардиохирурги и сосудистые хирурги выполнили эндоваскулярное восстановление аорты."Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Вскоре ей предстоит реабилитация", - рассказали в Минздраве РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое детей на питбайке врезались в машину - оба в реанимацииБеременная женщина выжила и сохранила ребенка после падения с 7 этажаХрупкость костной ткани: почему в России "помолодел" остеопороз
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РИА Новости Крым
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новости, кемерово, дтп, происшествия, минздрав рф
Российские врачи спасли пациентку с 27 переломами после ДТП

В Кемеровской области врачи спасли пациентку с 27 переломами после ДТП

21:15 11.11.2026
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПеревязка пациента в травматологическом отделении
Перевязка пациента в травматологическом отделении - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Врачи из Кемеровской области спасли попавшую в ДТП женщину, которая получила 27 переломов. Об этом сообщил Минздрав России в своем канале в МАКС.
"27-летняя женщина поступила в Кузбасскую клиническую больницу скорой медицинской помощи имени М.А. Подгорбунского после дорожно-транспортного происшествия. В ходе обследования врачи выявили 27 переломов скелета и диссекцию грудного отдела аорты", - говорится в сообщении.
По данным министерства, для проведения операции была сформирована команда врачей из трех разных медучреждений. Травматологи стабилизировали повреждения таза, ног и грудной клетки, а также остановили кровотечение. Реаниматологи поддерживали жизненно важные функции организма, а кардиохирурги и сосудистые хирурги выполнили эндоваскулярное восстановление аорты.
"Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Вскоре ей предстоит реабилитация", - рассказали в Минздраве РФ.
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НовостиКемеровоДТППроисшествияМинздрав РФ
 
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