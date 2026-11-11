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Российские врачи спасли пациентку с 27 переломами после ДТП

Российские врачи спасли пациентку с 27 переломами после ДТП - РИА Новости Крым, 11.11.2026

Российские врачи спасли пациентку с 27 переломами после ДТП

Врачи из Кемеровской области спасли попавшую в ДТП женщину, которая получила 27 переломов. Об этом сообщил Минздрав России в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T21:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Врачи из Кемеровской области спасли попавшую в ДТП женщину, которая получила 27 переломов. Об этом сообщил Минздрав России в своем канале в МАКС.По данным министерства, для проведения операции была сформирована команда врачей из трех разных медучреждений. Травматологи стабилизировали повреждения таза, ног и грудной клетки, а также остановили кровотечение. Реаниматологи поддерживали жизненно важные функции организма, а кардиохирурги и сосудистые хирурги выполнили эндоваскулярное восстановление аорты."Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Вскоре ей предстоит реабилитация", - рассказали в Минздраве РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое детей на питбайке врезались в машину - оба в реанимацииБеременная женщина выжила и сохранила ребенка после падения с 7 этажаХрупкость костной ткани: почему в России "помолодел" остеопороз

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, кемерово, дтп, происшествия, минздрав рф