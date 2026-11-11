https://crimea.ria.ru/20261111/rossiya-i-ukraina-gotovyat-samyy-masshtabnyy-obmen-voennoplennymi-s-nachala-svo-1160971371.html
Россия и Украина готовят самый масштабный обмен военнопленными с начала СВО
Россия и Украина готовят самый масштабный обмен военнопленными с начала СВО - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Россия и Украина готовят самый масштабный обмен военнопленными с начала СВО
Более тысячи военнослужащих с каждой стороны включат в списки на следующий обмен военнопленными с Украиной. Об этом сообщил первый замначальника управления... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T15:42
2026-11-11T15:42
2026-11-11T15:42
обмен пленными
россия
генштаб мо рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/06/14/1147385647_0:424:2886:2047_1920x0_80_0_0_e7f5afd795cce68758f329ea175c126a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Более тысячи военнослужащих с каждой стороны включат в списки на следующий обмен военнопленными с Украиной. Об этом сообщил первый замначальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин.По словам генерала-лейтенанта, обмен пленными может состояться в ближайшие две-три недели. Он станет самым масштабным с начала конфликта.Конкретные параметры нового обмена пленными, о котором договорились на переговорах в Абу-Даби, будут объявлены в ближайшее время, заявил в среду глава российской делегации Владимир Мединский.23 октября Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "270 на 270". В ходе обмена на белорусско-украинской границе Лантратова провела встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Среди вернувшихся на Родину – 50 военнослужащих из Донецкой и Луганской народных республик и Крыма.Также 23 октября семь мирных граждан России смогли вернуться домой в ходе проведенной в Беларуси гуманитарной миссии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп заявил о подготовке мирного договора по УкраинеПеремирие в Алешках должно стать основой для более широкого мира - Меланья ТрампПесков ответил на вопрос о возможности новых гуманитарных операций
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/06/14/1147385647_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_08968cfd82ddb1836e54eaef20d5052d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обмен пленными, россия, генштаб мо рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Россия и Украина готовят самый масштабный обмен военнопленными с начала СВО
Москва и Киев в ближайшие недели проведут самый масштабный обмен военнопленными – Генштаб