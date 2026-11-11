https://crimea.ria.ru/20261111/rossiya-i-ukraina-gotovyat-samyy-masshtabnyy-obmen-voennoplennymi-s-nachala-svo-1160971371.html

Россия и Украина готовят самый масштабный обмен военнопленными с начала СВО

Россия и Украина готовят самый масштабный обмен военнопленными с начала СВО - РИА Новости Крым, 11.11.2026

Россия и Украина готовят самый масштабный обмен военнопленными с начала СВО

Более тысячи военнослужащих с каждой стороны включат в списки на следующий обмен военнопленными с Украиной. Об этом сообщил первый замначальника управления... РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T15:42

2026-11-11T15:42

2026-11-11T15:42

обмен пленными

россия

генштаб мо рф

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Более тысячи военнослужащих с каждой стороны включат в списки на следующий обмен военнопленными с Украиной. Об этом сообщил первый замначальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин.По словам генерала-лейтенанта, обмен пленными может состояться в ближайшие две-три недели. Он станет самым масштабным с начала конфликта.Конкретные параметры нового обмена пленными, о котором договорились на переговорах в Абу-Даби, будут объявлены в ближайшее время, заявил в среду глава российской делегации Владимир Мединский.23 октября Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "270 на 270". В ходе обмена на белорусско-украинской границе Лантратова провела встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Среди вернувшихся на Родину – 50 военнослужащих из Донецкой и Луганской народных республик и Крыма.Также 23 октября семь мирных граждан России смогли вернуться домой в ходе проведенной в Беларуси гуманитарной миссии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп заявил о подготовке мирного договора по УкраинеПеремирие в Алешках должно стать основой для более широкого мира - Меланья ТрампПесков ответил на вопрос о возможности новых гуманитарных операций

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обмен пленными, россия, генштаб мо рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)