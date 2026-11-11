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Россия и Украина готовят самый масштабный обмен военнопленными с начала СВО - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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Россия и Украина готовят самый масштабный обмен военнопленными с начала СВО
Россия и Украина готовят самый масштабный обмен военнопленными с начала СВО - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Россия и Украина готовят самый масштабный обмен военнопленными с начала СВО
Более тысячи военнослужащих с каждой стороны включат в списки на следующий обмен военнопленными с Украиной. Об этом сообщил первый замначальника управления... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T15:42
2026-11-11T15:42
обмен пленными
россия
генштаб мо рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Более тысячи военнослужащих с каждой стороны включат в списки на следующий обмен военнопленными с Украиной. Об этом сообщил первый замначальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин.По словам генерала-лейтенанта, обмен пленными может состояться в ближайшие две-три недели. Он станет самым масштабным с начала конфликта.Конкретные параметры нового обмена пленными, о котором договорились на переговорах в Абу-Даби, будут объявлены в ближайшее время, заявил в среду глава российской делегации Владимир Мединский.23 октября Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "270 на 270". В ходе обмена на белорусско-украинской границе Лантратова провела встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Среди вернувшихся на Родину – 50 военнослужащих из Донецкой и Луганской народных республик и Крыма.Также 23 октября семь мирных граждан России смогли вернуться домой в ходе проведенной в Беларуси гуманитарной миссии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп заявил о подготовке мирного договора по УкраинеПеремирие в Алешках должно стать основой для более широкого мира - Меланья ТрампПесков ответил на вопрос о возможности новых гуманитарных операций
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обмен пленными, россия, генштаб мо рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Россия и Украина готовят самый масштабный обмен военнопленными с начала СВО

Москва и Киев в ближайшие недели проведут самый масштабный обмен военнопленными – Генштаб

15:42 11.11.2026
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВозвращение российских военных из украинского плена
Возвращение российских военных из украинского плена - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Более тысячи военнослужащих с каждой стороны включат в списки на следующий обмен военнопленными с Украиной. Об этом сообщил первый замначальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин.
"Количество пленных при обмене между Россией и Украиной будет более тысячи с каждой стороны", - сказал он в интервью ИС "Вести".
По словам генерала-лейтенанта, обмен пленными может состояться в ближайшие две-три недели. Он станет самым масштабным с начала конфликта.
Конкретные параметры нового обмена пленными, о котором договорились на переговорах в Абу-Даби, будут объявлены в ближайшее время, заявил в среду глава российской делегации Владимир Мединский.
23 октября Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "270 на 270". В ходе обмена на белорусско-украинской границе Лантратова провела встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Среди вернувшихся на Родину – 50 военнослужащих из Донецкой и Луганской народных республик и Крыма.
Также 23 октября семь мирных граждан России смогли вернуться домой в ходе проведенной в Беларуси гуманитарной миссии.
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Обмен пленнымиРоссияГенштаб МО РФНовости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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