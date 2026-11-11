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Россия будет расширять зону безопасности вдоль своих границ – Мединский - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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Россия будет расширять зону безопасности вдоль своих границ – Мединский
Россия будет расширять зону безопасности вдоль своих границ – Мединский - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Россия будет расширять зону безопасности вдоль своих границ – Мединский
Россия создала существенную зону безопасности вдоль своих границ с Украиной и продолжит ее расширять. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T19:10
2026-11-11T19:10
владимир мединский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Россия создала существенную зону безопасности вдоль своих границ с Украиной и продолжит ее расширять. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский в интервью автору информационной службы "Вести" Евгению Попову.Он также ответил на вопрос, обсуждалась ли в ходе переговоров тема обмена территориями.Трехсторонние переговоры России, США и Украины состоялись в Абу-Даби 10-11 ноября. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам встречи сообщил, что стороны договорились о масштабном обмене пленными. Он также отметил, что миру нужна новая система безопасности, и эта тема стала одной из ключевых в рамках трехсторонних переговоров с участием делегаций РФ, США и Украины.Помощник российского лидера также подчеркнул, что Европа является соучастником убийств мирных людей и поэтому не может принимать участие в мирных переговорах по Украине.Мединский выразил мнение, что стороны приблизились к миру по итогам переговоров, но многое зависит от Украины, позиции США, а также от того, "обретет ли разум Европа".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уиткофф и Кушнер отправятся в Москву для встречи с ПутинымДолжна проснуться совесть: когда Европа сможет принять участие в переговорах по УкраинеМединский на переговорах в Абу-Даби выразил надежду на продвижение к миру
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владимир мединский, россия, буферная зона безопасности, новости сво, безопасность, переговоры, оаэ , новости, украина
Россия будет расширять зону безопасности вдоль своих границ – Мединский

Зона безопасности вдоль границы России с Украиной будет расширяться – Мединский

19:10 11.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Россия создала существенную зону безопасности вдоль своих границ с Украиной и продолжит ее расширять. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский в интервью автору информационной службы "Вести" Евгению Попову.
"После вторжения Украины в Курскую область было принято решение, об этом президент наш говорил не раз, о создании зоны безопасности вдоль границы с Российской Федерацией. Сейчас эта зона достаточно существенная, она расширяется и она будет расширяться", - сказал Мединский.
Он также ответил на вопрос, обсуждалась ли в ходе переговоров тема обмена территориями.
"Тема возможных обменов территорий вбрасывается периодически с разных сторон. Я не вижу никакой возможности обменов этих территорий. Опять же, как ярко было сказано нашим руководителем (президентом РФ Владимиром Путиным – ред.): "Там, где ступила нога нашего русского солдата – это наше", – отметил помощник российского лидера
Трехсторонние переговоры России, США и Украины состоялись в Абу-Даби 10-11 ноября. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам встречи сообщил, что стороны договорились о масштабном обмене пленными. Он также отметил, что миру нужна новая система безопасности, и эта тема стала одной из ключевых в рамках трехсторонних переговоров с участием делегаций РФ, США и Украины.
Помощник российского лидера также подчеркнул, что Европа является соучастником убийств мирных людей и поэтому не может принимать участие в мирных переговорах по Украине.
Мединский выразил мнение, что стороны приблизились к миру по итогам переговоров, но многое зависит от Украины, позиции США, а также от того, "обретет ли разум Европа".
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Владимир МединскийРоссияБуферная зона безопасностиНовости СВОБезопасностьПереговорыОАЭНовостиУкраина
 
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