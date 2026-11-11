Россия будет расширять зону безопасности вдоль своих границ – Мединский
Зона безопасности вдоль границы России с Украиной будет расширяться – Мединский
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск "Запад"
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Россия создала существенную зону безопасности вдоль своих границ с Украиной и продолжит ее расширять. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский в интервью автору информационной службы "Вести" Евгению Попову.
"После вторжения Украины в Курскую область было принято решение, об этом президент наш говорил не раз, о создании зоны безопасности вдоль границы с Российской Федерацией. Сейчас эта зона достаточно существенная, она расширяется и она будет расширяться", - сказал Мединский.
Он также ответил на вопрос, обсуждалась ли в ходе переговоров тема обмена территориями.
"Тема возможных обменов территорий вбрасывается периодически с разных сторон. Я не вижу никакой возможности обменов этих территорий. Опять же, как ярко было сказано нашим руководителем (президентом РФ Владимиром Путиным – ред.): "Там, где ступила нога нашего русского солдата – это наше", – отметил помощник российского лидера
Трехсторонние переговоры России, США и Украины состоялись в Абу-Даби 10-11 ноября. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам встречи сообщил, что стороны договорились о масштабном обмене пленными. Он также отметил, что миру нужна новая система безопасности, и эта тема стала одной из ключевых в рамках трехсторонних переговоров с участием делегаций РФ, США и Украины.
Помощник российского лидера также подчеркнул, что Европа является соучастником убийств мирных людей и поэтому не может принимать участие в мирных переговорах по Украине.
Мединский выразил мнение, что стороны приблизились к миру по итогам переговоров, но многое зависит от Украины, позиции США, а также от того, "обретет ли разум Европа".
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