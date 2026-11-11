https://crimea.ria.ru/20261111/rossiya-budet-rasshiryat-zonu-bezopasnosti-vdol-svoikh-granits--medinskiy-1160981525.html

Россия будет расширять зону безопасности вдоль своих границ – Мединский

Россия будет расширять зону безопасности вдоль своих границ – Мединский - РИА Новости Крым, 11.11.2026

Россия будет расширять зону безопасности вдоль своих границ – Мединский

Россия создала существенную зону безопасности вдоль своих границ с Украиной и продолжит ее расширять. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской... РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T19:10

2026-11-11T19:10

2026-11-11T19:10

владимир мединский

россия

буферная зона безопасности

новости сво

безопасность

переговоры

оаэ

новости

украина

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/01/0b/1152304538_0:0:2472:1392_1920x0_80_0_0_0b986a80f19947515a348175a397d8ee.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Россия создала существенную зону безопасности вдоль своих границ с Украиной и продолжит ее расширять. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский в интервью автору информационной службы "Вести" Евгению Попову.Он также ответил на вопрос, обсуждалась ли в ходе переговоров тема обмена территориями.Трехсторонние переговоры России, США и Украины состоялись в Абу-Даби 10-11 ноября. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам встречи сообщил, что стороны договорились о масштабном обмене пленными. Он также отметил, что миру нужна новая система безопасности, и эта тема стала одной из ключевых в рамках трехсторонних переговоров с участием делегаций РФ, США и Украины.Помощник российского лидера также подчеркнул, что Европа является соучастником убийств мирных людей и поэтому не может принимать участие в мирных переговорах по Украине.Мединский выразил мнение, что стороны приблизились к миру по итогам переговоров, но многое зависит от Украины, позиции США, а также от того, "обретет ли разум Европа".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уиткофф и Кушнер отправятся в Москву для встречи с ПутинымДолжна проснуться совесть: когда Европа сможет принять участие в переговорах по УкраинеМединский на переговорах в Абу-Даби выразил надежду на продвижение к миру

россия

оаэ

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир мединский, россия, буферная зона безопасности, новости сво, безопасность, переговоры, оаэ , новости, украина