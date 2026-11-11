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Пять человек пострадали при ударе ВСУ по автобусу "Москва — Горловка"
Пять человек пострадали при ударе ВСУ по автобусу "Москва — Горловка" - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Пять человек пострадали при ударе ВСУ по автобусу "Москва — Горловка"
В среду утром украинские боевики атаковали пассажирский автобус "Москва - Горловка" в Донецкой Народной Республике (ДНР). Ранения получили пять мирных жителей... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T10:03
2026-11-11T10:03
2026-11-11T10:03
донецкая народная республика (днр)
горловка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В среду утром украинские боевики атаковали пассажирский автобус "Москва - Горловка" в Донецкой Народной Республике (ДНР). Ранения получили пять мирных жителей. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.По информации Приходько, в результате атаки были ранены пять мирных жителей Горловки. Сейчас людям оказывается медицинская помощь.10 ноября сообщалось, что рано утром в Славяносербском муниципальном округе неонацисты атаковали автобус, следовавший по маршруту "Лисичанск — Луганск". По предварительным данным, один пассажир погиб.Также 6 ноября украинские боевики нанесли удар по микроавтобусу с пассажирами в Луганской Народной Республике, ранены три человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Смоленской области – при пожаре в многоэтажном доме погибли ВСУ за неделю убили 41 мирного россиянинаУдарили дроном: сотрудник ЗАЭС погиб по дороге на работу
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), горловка, иван приходько, новости сво, автобус, автобусное сообщение, происшествия, атаки всу
Пять человек пострадали при ударе ВСУ по автобусу "Москва — Горловка"
Приходько: пять человек пострадали при ударе ВСУ по автобусу "Москва — Горловка"