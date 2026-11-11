https://crimea.ria.ru/20261111/pyat-chelovek-postradali-pri-udare-vsu-po--avtobusu-moskva--gorlovka-1160955794.html

Пять человек пострадали при ударе ВСУ по автобусу "Москва — Горловка"

Пять человек пострадали при ударе ВСУ по автобусу "Москва — Горловка" - РИА Новости Крым, 11.11.2026

Пять человек пострадали при ударе ВСУ по автобусу "Москва — Горловка"

В среду утром украинские боевики атаковали пассажирский автобус "Москва - Горловка" в Донецкой Народной Республике (ДНР). Ранения получили пять мирных жителей... РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T10:03

2026-11-11T10:03

2026-11-11T10:03

донецкая народная республика (днр)

горловка

иван приходько

новости сво

автобус

автобусное сообщение

происшествия

атаки всу

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/15/1157832290_0:56:1677:999_1920x0_80_0_0_c34b17cf731d4859476af9b253e61cf1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В среду утром украинские боевики атаковали пассажирский автобус "Москва - Горловка" в Донецкой Народной Республике (ДНР). Ранения получили пять мирных жителей. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.По информации Приходько, в результате атаки были ранены пять мирных жителей Горловки. Сейчас людям оказывается медицинская помощь.10 ноября сообщалось, что рано утром в Славяносербском муниципальном округе неонацисты атаковали автобус, следовавший по маршруту "Лисичанск — Луганск". По предварительным данным, один пассажир погиб.Также 6 ноября украинские боевики нанесли удар по микроавтобусу с пассажирами в Луганской Народной Республике, ранены три человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Смоленской области – при пожаре в многоэтажном доме погибли ВСУ за неделю убили 41 мирного россиянинаУдарили дроном: сотрудник ЗАЭС погиб по дороге на работу

донецкая народная республика (днр)

горловка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), горловка, иван приходько, новости сво, автобус, автобусное сообщение, происшествия, атаки всу