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Пять человек пострадали при ударе ВСУ по автобусу "Москва — Горловка" - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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Пять человек пострадали при ударе ВСУ по автобусу "Москва — Горловка"
Пять человек пострадали при ударе ВСУ по автобусу "Москва — Горловка" - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Пять человек пострадали при ударе ВСУ по автобусу "Москва — Горловка"
В среду утром украинские боевики атаковали пассажирский автобус "Москва - Горловка" в Донецкой Народной Республике (ДНР). Ранения получили пять мирных жителей... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T10:03
2026-11-11T10:03
донецкая народная республика (днр)
горловка
иван приходько
новости сво
автобус
автобусное сообщение
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В среду утром украинские боевики атаковали пассажирский автобус "Москва - Горловка" в Донецкой Народной Республике (ДНР). Ранения получили пять мирных жителей. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.По информации Приходько, в результате атаки были ранены пять мирных жителей Горловки. Сейчас людям оказывается медицинская помощь.10 ноября сообщалось, что рано утром в Славяносербском муниципальном округе неонацисты атаковали автобус, следовавший по маршруту "Лисичанск — Луганск". По предварительным данным, один пассажир погиб.Также 6 ноября украинские боевики нанесли удар по микроавтобусу с пассажирами в Луганской Народной Республике, ранены три человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Смоленской области – при пожаре в многоэтажном доме погибли ВСУ за неделю убили 41 мирного россиянинаУдарили дроном: сотрудник ЗАЭС погиб по дороге на работу
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донецкая народная республика (днр), горловка, иван приходько, новости сво, автобус, автобусное сообщение, происшествия, атаки всу
Пять человек пострадали при ударе ВСУ по автобусу "Москва — Горловка"

Приходько: пять человек пострадали при ударе ВСУ по автобусу "Москва — Горловка"

10:03 11.11.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи.
Автомобиль скорой помощи. - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В среду утром украинские боевики атаковали пассажирский автобус "Москва - Горловка" в Донецкой Народной Республике (ДНР). Ранения получили пять мирных жителей. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"В 05.00 утра украинские террористы нанесли целенаправленный удар с применением БПЛА по пассажирскому междугороднему автобусу "Москва - Горловка" в районе населенного пункта Савельевка", – написал он в своем Telegram-канале.
По информации Приходько, в результате атаки были ранены пять мирных жителей Горловки. Сейчас людям оказывается медицинская помощь.
10 ноября сообщалось, что рано утром в Славяносербском муниципальном округе неонацисты атаковали автобус, следовавший по маршруту "Лисичанск — Луганск". По предварительным данным, один пассажир погиб.
Также 6 ноября украинские боевики нанесли удар по микроавтобусу с пассажирами в Луганской Народной Республике, ранены три человека.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)ГорловкаИван ПриходькоНовости СВОАвтобусАвтобусное сообщениеПроисшествияАтаки ВСУ
 
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