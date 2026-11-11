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Путин открыл саммит ОДКБ в Москве - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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Путин открыл саммит ОДКБ в Москве
Путин открыл саммит ОДКБ в Москве - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Путин открыл саммит ОДКБ в Москве
Президент России Владимир Путин в среду открыл в Кремле заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ),... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T16:00
2026-11-11T16:00
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
новости
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
касым-жомарт токаев
эмомали рахмон
садыр жапаров
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в среду открыл в Кремле заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает РИА Новости.Заседание стартовало в узком составе. В нем принимают участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров.По словам главы государства, российской стороной как действующим председателем ОДКБ подготовлена и согласована со всеми участниками организации повестка заседания, которая включает в себя обсуждение актуальных вопросов глобальной и региональной безопасности, а также подведение итогов деятельности ОДКБ в 2026 году и принятие новых решений по ключевым направлениям взаимодействия.Ожидается, что по итогам саммита лидеры подпишут ряд документов, в том числе итоговую декларацию и антитеррористическую стратегию ОДКБ до 2030 года. Среди тем обсуждения на саммите - ключевые аспекты взаимодействия и меры совершенствования системы коллективной безопасности организации, а также актуальные международные и региональные проблемы, совершенствование организации ПВО и развитие авиационных сил ОДКБ.Также на повестке саммита стоит вопрос о применении к Армении положений статьи 25 Устава организации, сообщил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. Согласно этой статье, в случае неуплаты членского взноса в течение двух лет может быть рассмотрен вопрос о лишении страны права голоса и приостановке права выдвижения граждан республики на квотные должности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин встретился с ЛукашенкоЯдерное оружие НАТО в Восточной Европе: в ОДКБ оценили последствияРоссия призывает страны Евразии дать конструктивный ответ НАТО
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РИА Новости Крым
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организация договора о коллективной безопасности (одкб), новости, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, касым-жомарт токаев, эмомали рахмон, садыр жапаров, владимир путин (политик)
Путин открыл саммит ОДКБ в Москве

Путин открыл заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в Москве

16:00 11.11.2026
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Москве
Заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в среду открыл в Кремле заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает РИА Новости.
Заседание стартовало в узком составе. В нем принимают участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров.
"Уважаемые коллеги, дорогие друзья, рад всех вас приветствовать в Москве. Мы начинаем заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в узком составе", - сказал Путин.
По словам главы государства, российской стороной как действующим председателем ОДКБ подготовлена и согласована со всеми участниками организации повестка заседания, которая включает в себя обсуждение актуальных вопросов глобальной и региональной безопасности, а также подведение итогов деятельности ОДКБ в 2026 году и принятие новых решений по ключевым направлениям взаимодействия.
"Объявляю заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ открытым", - добавил Путин, предоставив первое слово генеральному секретарю ОДКБ Таалатбеку Масадыкову.
Ожидается, что по итогам саммита лидеры подпишут ряд документов, в том числе итоговую декларацию и антитеррористическую стратегию ОДКБ до 2030 года. Среди тем обсуждения на саммите - ключевые аспекты взаимодействия и меры совершенствования системы коллективной безопасности организации, а также актуальные международные и региональные проблемы, совершенствование организации ПВО и развитие авиационных сил ОДКБ.
Также на повестке саммита стоит вопрос о применении к Армении положений статьи 25 Устава организации, сообщил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. Согласно этой статье, в случае неуплаты членского взноса в течение двух лет может быть рассмотрен вопрос о лишении страны права голоса и приостановке права выдвижения граждан республики на квотные должности.
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