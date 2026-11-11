https://crimea.ria.ru/20261111/putin-otkryl-sammit-odkb-v-moskve-1160972871.html

Путин открыл саммит ОДКБ в Москве

Путин открыл саммит ОДКБ в Москве - РИА Новости Крым, 11.11.2026

Путин открыл саммит ОДКБ в Москве

Президент России Владимир Путин в среду открыл в Кремле заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ),... РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T16:00

2026-11-11T16:00

2026-11-11T16:00

организация договора о коллективной безопасности (одкб)

новости

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

касым-жомарт токаев

эмомали рахмон

садыр жапаров

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в среду открыл в Кремле заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает РИА Новости.Заседание стартовало в узком составе. В нем принимают участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров.По словам главы государства, российской стороной как действующим председателем ОДКБ подготовлена и согласована со всеми участниками организации повестка заседания, которая включает в себя обсуждение актуальных вопросов глобальной и региональной безопасности, а также подведение итогов деятельности ОДКБ в 2026 году и принятие новых решений по ключевым направлениям взаимодействия.Ожидается, что по итогам саммита лидеры подпишут ряд документов, в том числе итоговую декларацию и антитеррористическую стратегию ОДКБ до 2030 года. Среди тем обсуждения на саммите - ключевые аспекты взаимодействия и меры совершенствования системы коллективной безопасности организации, а также актуальные международные и региональные проблемы, совершенствование организации ПВО и развитие авиационных сил ОДКБ.Также на повестке саммита стоит вопрос о применении к Армении положений статьи 25 Устава организации, сообщил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. Согласно этой статье, в случае неуплаты членского взноса в течение двух лет может быть рассмотрен вопрос о лишении страны права голоса и приостановке права выдвижения граждан республики на квотные должности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин встретился с ЛукашенкоЯдерное оружие НАТО в Восточной Европе: в ОДКБ оценили последствияРоссия призывает страны Евразии дать конструктивный ответ НАТО

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

организация договора о коллективной безопасности (одкб), новости, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, касым-жомарт токаев, эмомали рахмон, садыр жапаров, владимир путин (политик)