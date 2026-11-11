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Пушки вместо масла: зачем в Европе сокращают мужчин на заводах - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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Пушки вместо масла: зачем в Европе сокращают мужчин на заводах
Пушки вместо масла: зачем в Европе сокращают мужчин на заводах - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Пушки вместо масла: зачем в Европе сокращают мужчин на заводах
На заводах Европы сокращают штаты, оставляя без работы сотрудников технических специальностей, чтобы набрать из них кадровый резерв для разворачивания... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T06:52
2026-11-11T06:30
олег шевченко
мнения
политика
европа
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. На заводах Европы сокращают штаты, оставляя без работы сотрудников технических специальностей, чтобы набрать из них кадровый резерв для разворачивания механизированных войск в рамках милитаризации и подготовки к войне с Россией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко.По его словам, европейским лидерам не нужен мир с Россией не только потому что это для них политическая смерть, а прежде всего потому, что это будет означать экономический крах Европы, вложившейся в военный конфликт с привлечением Украины по максимуму."Если не будет войны, Европа свою экономику не перезапустит. Это вопрос выживания единого европейского пространства", – сказал Шевченко.На то, что в Европе происходит именно подготовка к войне, в которую намерены втянуть всех, указывает сразу несколько факторов на фоне вполне уже откровенных заявлений политиков, заметил он.Кроме того, не случайно на крупных предприятиях Европы стали резко высвобождаться заводские мощности путем сокращения мужчин с техническим образованием, добавил он."Здоровые взрослые мужики 20 – 40 лет с техническим образованием выбрасываются на улицу. Где им пойти заработать деньги? И тут предлагают: "Оу! А вот есть танковая бригада, давай пойдешь туда мастером". И большая часть пойдут... То есть фактически подготавливается кадровый резерв для разворачивания механизированных войск и резерв людей, имеющих технические способности это все делать", – считает Шевченко.Ядерное оружие НАТО в Восточной Европе: в ОДКБ оценили последствияКроме того, в нынешней Европе развелось много реваншистов и стали очень сильны разнообразные направления правого характера, что также однозначно, хоть и опосредованно, указывает на все тот же процесс милитаризации, добавил эксперт."Подкармливание правых движений и максимальное угнетение социалистических движений – все это и всегда в Европе являлось признаками подготовки к войне, – сказал Шевченко. – И мне кажется, пушки вместо масла – это то, что пытается продвигать нынешняя европейская бюрократия".Польша хочет стать центром по производству американского оружия в ЕвропеОн также высказал мнение, что никакие протесты в Европе не приведут к отказу ее лидеров от военной повестки, поскольку для этого нет никаких предпосылок.Так, например, наиболее сильные протесты во Франции не связаны с военной реформой, как и в Польше, где среди протестующих выступают абсолютные русофобы и правые радикалы.Это серьезное предупреждение: в чем главная причина протестов в Европе"В Германии есть определенное протестное движение, но оно наносит очень мягкий характер и не является разбалтывающим экономику. В Швеции и Финляндии и близко нет протестных соображений. Наоборот, там отказались уже практически от всех своих норм нейтралитета и готовы вступить в войну юридически обоснованно. В Норвегии нет особых протестных соображений, "прибалтийские тигры" тоже не выступают", – продолжил Шевченко.Что касается Венгрии, то смена власти в ней прошла достаточно мягко, и народ там пойдет за своим новым лидером, и если в Словакии еще сохраняются с РФ дружеские отношения, то в соседней Чехии давно уже нет, добавил он.Ранее директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий высказал мнение, что в Европе Россию и русских воспринимают прежде всего как врага благодаря давно и глубоко запущенному русофобскому нарративу, и поменять его на хоть сколько-нибудь даже не лояльную, а более адекватную по отношению к РФ позицию, сегодня очень сложно, кто бы там ни пришел к власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Война с Европой будет очень короткой – Лавров Европейцам за столом переговоров по Украине делать нечего - МИД РФ "Решающий этап": какое значение имеют трехсторонние переговоры в Абу-Даби
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олег шевченко, мнения, политика, европа, россия
Пушки вместо масла: зачем в Европе сокращают мужчин на заводах

В Европе сокращают штаты заводов для создания кадрового резерва механизированных войск

06:52 11.11.2026
 
© REUTERS Stoyan NenovБоевые машины Stryker
Боевые машины Stryker - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© REUTERS Stoyan Nenov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. На заводах Европы сокращают штаты, оставляя без работы сотрудников технических специальностей, чтобы набрать из них кадровый резерв для разворачивания механизированных войск в рамках милитаризации и подготовки к войне с Россией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко.
По его словам, европейским лидерам не нужен мир с Россией не только потому что это для них политическая смерть, а прежде всего потому, что это будет означать экономический крах Европы, вложившейся в военный конфликт с привлечением Украины по максимуму.
"Если не будет войны, Европа свою экономику не перезапустит. Это вопрос выживания единого европейского пространства", – сказал Шевченко.
На то, что в Европе происходит именно подготовка к войне, в которую намерены втянуть всех, указывает сразу несколько факторов на фоне вполне уже откровенных заявлений политиков, заметил он.
"Введение всеобщей воинской повинности, разворачивание новых подразделений, смена руководящих постов на генералитеты различных стран – все это не просто так происходит", – сказал Шевченко.
Кроме того, не случайно на крупных предприятиях Европы стали резко высвобождаться заводские мощности путем сокращения мужчин с техническим образованием, добавил он.
"Здоровые взрослые мужики 20 – 40 лет с техническим образованием выбрасываются на улицу. Где им пойти заработать деньги? И тут предлагают: "Оу! А вот есть танковая бригада, давай пойдешь туда мастером". И большая часть пойдут... То есть фактически подготавливается кадровый резерв для разворачивания механизированных войск и резерв людей, имеющих технические способности это все делать", – считает Шевченко.
Ядерное оружие НАТО в Восточной Европе: в ОДКБ оценили последствия
Кроме того, в нынешней Европе развелось много реваншистов и стали очень сильны разнообразные направления правого характера, что также однозначно, хоть и опосредованно, указывает на все тот же процесс милитаризации, добавил эксперт.
"Подкармливание правых движений и максимальное угнетение социалистических движений – все это и всегда в Европе являлось признаками подготовки к войне, – сказал Шевченко. – И мне кажется, пушки вместо масла – это то, что пытается продвигать нынешняя европейская бюрократия".
Польша хочет стать центром по производству американского оружия в Европе
Он также высказал мнение, что никакие протесты в Европе не приведут к отказу ее лидеров от военной повестки, поскольку для этого нет никаких предпосылок.
Так, например, наиболее сильные протесты во Франции не связаны с военной реформой, как и в Польше, где среди протестующих выступают абсолютные русофобы и правые радикалы.
Это серьезное предупреждение: в чем главная причина протестов в Европе
"В Германии есть определенное протестное движение, но оно наносит очень мягкий характер и не является разбалтывающим экономику. В Швеции и Финляндии и близко нет протестных соображений. Наоборот, там отказались уже практически от всех своих норм нейтралитета и готовы вступить в войну юридически обоснованно. В Норвегии нет особых протестных соображений, "прибалтийские тигры" тоже не выступают", – продолжил Шевченко.
Что касается Венгрии, то смена власти в ней прошла достаточно мягко, и народ там пойдет за своим новым лидером, и если в Словакии еще сохраняются с РФ дружеские отношения, то в соседней Чехии давно уже нет, добавил он.
"Поэтому нет, я не согласен, что Европа сейчас бурлит, выступает против военной повестки. Все это бурление создают левые движения, социалистические. Но их угнетают при помощи правых радикалов, фанатов самого разнообразного характера. Какой-то дирижер хорошо все сделал... Единственная надежда, что это люди слабовольные, переменчивые и что их решение не будет настолько жестко и последовательно. Но это всего лишь надежда", – заключил эксперт.
Ранее директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий высказал мнение, что в Европе Россию и русских воспринимают прежде всего как врага благодаря давно и глубоко запущенному русофобскому нарративу, и поменять его на хоть сколько-нибудь даже не лояльную, а более адекватную по отношению к РФ позицию, сегодня очень сложно, кто бы там ни пришел к власти.
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