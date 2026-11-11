https://crimea.ria.ru/20261111/pri-udare-vsu-po-portu-ust-luga-postradali-lyudi-1160952457.html

При ударе ВСУ по порту Усть-Луга есть пострадавшие

При ударе ВСУ по порту Усть-Луга есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 11.11.2026

При ударе ВСУ по порту Усть-Луга есть пострадавшие

При атаке украинских беспилотников на порт Усть-Луга пострадали три человека, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T07:27

2026-11-11T07:27

2026-11-11T08:37

новости

порт усть-луга

александр дрозденко

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. При атаке украинских беспилотников на порт Усть-Луга пострадали три человека, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.Ранее в среду глава региона сообщил о пожаре в Усть-Луге после массированной атаки дронов ВСУ.По предварительным данным, за ночь над Ленинградской областью были сбиты 150 вражеских БПЛА, проинформировал Дрозденко.Морской торговый порт Усть-Луга – крупнейший и самый глубоководный порт Балтийского моря, который может принимать крупнотоннажные суда. В порту работают терминалы, обеспечивающие перевалку наливных, навалочных, генеральных и контейнерных грузов. Терминалы оказывают услуги по перевалке, дополнительной обработке и хранению более 20 категорий грузов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

порт усть-луга

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, порт усть-луга, александр дрозденко, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу