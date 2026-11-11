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При ударе ВСУ по порту Усть-Луга есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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При ударе ВСУ по порту Усть-Луга есть пострадавшие
При ударе ВСУ по порту Усть-Луга есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 11.11.2026
При ударе ВСУ по порту Усть-Луга есть пострадавшие
При атаке украинских беспилотников на порт Усть-Луга пострадали три человека, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T07:27
2026-11-11T08:37
новости
порт усть-луга
александр дрозденко
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. При атаке украинских беспилотников на порт Усть-Луга пострадали три человека, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.Ранее в среду глава региона сообщил о пожаре в Усть-Луге после массированной атаки дронов ВСУ.По предварительным данным, за ночь над Ленинградской областью были сбиты 150 вражеских БПЛА, проинформировал Дрозденко.Морской торговый порт Усть-Луга – крупнейший и самый глубоководный порт Балтийского моря, который может принимать крупнотоннажные суда. В порту работают терминалы, обеспечивающие перевалку наливных, навалочных, генеральных и контейнерных грузов. Терминалы оказывают услуги по перевалке, дополнительной обработке и хранению более 20 категорий грузов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости, порт усть-луга, александр дрозденко, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
При ударе ВСУ по порту Усть-Луга есть пострадавшие

При ударе ВСУ по порту Усть-Луга пострадали три человека

07:27 11.11.2026 (обновлено: 08:37 11.11.2026)
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. При атаке украинских беспилотников на порт Усть-Луга пострадали три человека, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Ранее в среду глава региона сообщил о пожаре в Усть-Луге после массированной атаки дронов ВСУ.
По предварительным данным, за ночь над Ленинградской областью были сбиты 150 вражеских БПЛА, проинформировал Дрозденко.

"Целью атаки была портовая зона Усть-Луга в Кингисеппском районе. В результате попадания нескольких БПЛА произошло возгорание, пострадали трое работников, угрозы жизни нет", – сообщил губернатор.

Морской торговый порт Усть-Луга – крупнейший и самый глубоководный порт Балтийского моря, который может принимать крупнотоннажные суда. В порту работают терминалы, обеспечивающие перевалку наливных, навалочных, генеральных и контейнерных грузов. Терминалы оказывают услуги по перевалке, дополнительной обработке и хранению более 20 категорий грузов.
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НовостиПорт Усть-ЛугаАлександр ДрозденкоПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
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