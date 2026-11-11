Рейтинг@Mail.ru
Правительство РФ выделит Севастополю более 70 миллионов на поддержку бизнеса - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261111/pravitelstvo-rf-vydelit-sevastopolyu-bolee-70-millionov-na-podderzhku-biznesa-1160964490.html
Правительство РФ выделит Севастополю более 70 миллионов на поддержку бизнеса
Правительство РФ выделит Севастополю более 70 миллионов на поддержку бизнеса - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Правительство РФ выделит Севастополю более 70 миллионов на поддержку бизнеса
Правительство России выделит Севастополю более 70 миллионов рублей на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T14:17
2026-11-11T14:17
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
бизнес
господдержка
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/06/0e/1156834490_0:0:1862:1047_1920x0_80_0_0_23ac810b572c0027a03105b9eb252601.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Правительство России выделит Севастополю более 70 миллионов рублей на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Средства направят на докапитализацию государственной микрофинансовой организации, которая предоставляет предпринимателям льготные микрозаймы, пояснил Развожаев.Господдержка будет оказываться малому и среднему бизнесу на приобретение основных средств, в том числе оборудования, необходимого для генерации энергии. Максимальный размер микрозайма составит не более пяти миллионов рублей. Также предусмотрена льготная процентная ставка за пользование микрозаймом.Губернатор отметил, что с начала 2026 года Фондом микрофинансирования выдано 107 микрозаймов на сумму более 380 миллионов рублей на цели, связанные с ведением деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.Мера поддержки предусмотрена в рамках государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика".9 ноября стало известно, что Республика Крым и город Севастополь получат дополнительные 350 миллионов рублей на оказание мер поддержки малому и среднему бизнесу.Ранее сообщалось, что единовременные выплаты в размере трех МРОТ на каждого сотрудника начали получать предприятия туристической отрасли и сферы общественного питания Севастополя. Губернатор Михаил Развожаев информировал, что предприниматели города могут воспользоваться новой федеральной мерой поддержки – отсрочкой по уплате страховых взносов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольцы смогут возместить часть затрат на генераторы: подробностиТуротрасль Крыма сохранила устойчивость в условиях режима ЧС - минкурортовВ Севастополе продлили прием заявок на выплату для туротрасли и общепита
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/06/0e/1156834490_355:0:1850:1121_1920x0_80_0_0_119eccca4639638c6b1439e04d243034.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, бизнес, господдержка
Правительство РФ выделит Севастополю более 70 миллионов на поддержку бизнеса

Севастополь получит более 70 миллионов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

14:17 11.11.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Михаил Развожаев в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Правительство России выделит Севастополю более 70 миллионов рублей на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Подписано распоряжение о выделении из резервного фонда Правительства Российской Федерации более 70 миллионов рублей на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства Севастополя", – написал губернатор в своем канале в МАКС.
Средства направят на докапитализацию государственной микрофинансовой организации, которая предоставляет предпринимателям льготные микрозаймы, пояснил Развожаев.
Господдержка будет оказываться малому и среднему бизнесу на приобретение основных средств, в том числе оборудования, необходимого для генерации энергии. Максимальный размер микрозайма составит не более пяти миллионов рублей. Также предусмотрена льготная процентная ставка за пользование микрозаймом.
Губернатор отметил, что с начала 2026 года Фондом микрофинансирования выдано 107 микрозаймов на сумму более 380 миллионов рублей на цели, связанные с ведением деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.
Мера поддержки предусмотрена в рамках государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика".
9 ноября стало известно, что Республика Крым и город Севастополь получат дополнительные 350 миллионов рублей на оказание мер поддержки малому и среднему бизнесу.
Ранее сообщалось, что единовременные выплаты в размере трех МРОТ на каждого сотрудника начали получать предприятия туристической отрасли и сферы общественного питания Севастополя. Губернатор Михаил Развожаев информировал, что предприниматели города могут воспользоваться новой федеральной мерой поддержки – отсрочкой по уплате страховых взносов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Севастопольцы смогут возместить часть затрат на генераторы: подробности
Туротрасль Крыма сохранила устойчивость в условиях режима ЧС - минкурортов
В Севастополе продлили прием заявок на выплату для туротрасли и общепита
 
СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевБизнесГосподдержка
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:49Уиткофф и Кушнер отправятся в Москву для встречи с Путиным
14:39Должна проснуться совесть: когда Европа сможет принять участие в переговорах по Украине
14:2511 учеников школы в Симферополе заболели пневмонией - что известно
14:24На переговорах в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными
14:17Правительство РФ выделит Севастополю более 70 миллионов на поддержку бизнеса
14:07Переговоры России и Украины: Мединский назвал главные темы
13:57Новости СВО: что произошло на линии боестолкновений за сутки
13:47Атакованы шесть крупных электроподстанций в четырех областях Украины
13:36В Симферопольском районе на переходе сбили 60-летнего мужчину
13:22Крымский мост после открытия движения: на выезде с полуострова большая очередь
13:15Атаки на автомобили и автобус: в ЛНР трое погибших и трое пострадавших
13:06В Севастополе вернулись к графику подачи света "2 через 6"
12:58Крымский мост открыт
12:52Трое крымчан украли 51 миллион рублей при строительстве детсада: приговор
12:42Крымский мост закрыт
12:31Общая судьба: Киселев назвал главную тему в журналистике СНГ
12:16На Крымском мосту собралась очередь со стороны Керчи
12:08Армия России освободила еще два населенных пункта в Запорожской области и ДНР
12:02Угрозу атаки с воздуха в Севастополе отменили
12:01Один человек погиб и выросло число раненых при атаке ВСУ на автобус "Москва – Горловка"
Лента новостейМолния