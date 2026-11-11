https://crimea.ria.ru/20261111/pravitelstvo-rf-vydelit-sevastopolyu-bolee-70-millionov-na-podderzhku-biznesa-1160964490.html

Правительство РФ выделит Севастополю более 70 миллионов на поддержку бизнеса

Правительство РФ выделит Севастополю более 70 миллионов на поддержку бизнеса - РИА Новости Крым, 11.11.2026

Правительство РФ выделит Севастополю более 70 миллионов на поддержку бизнеса

Правительство России выделит Севастополю более 70 миллионов рублей на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T14:17

2026-11-11T14:17

2026-11-11T14:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Правительство России выделит Севастополю более 70 миллионов рублей на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Средства направят на докапитализацию государственной микрофинансовой организации, которая предоставляет предпринимателям льготные микрозаймы, пояснил Развожаев.Господдержка будет оказываться малому и среднему бизнесу на приобретение основных средств, в том числе оборудования, необходимого для генерации энергии. Максимальный размер микрозайма составит не более пяти миллионов рублей. Также предусмотрена льготная процентная ставка за пользование микрозаймом.Губернатор отметил, что с начала 2026 года Фондом микрофинансирования выдано 107 микрозаймов на сумму более 380 миллионов рублей на цели, связанные с ведением деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.Мера поддержки предусмотрена в рамках государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика".9 ноября стало известно, что Республика Крым и город Севастополь получат дополнительные 350 миллионов рублей на оказание мер поддержки малому и среднему бизнесу.Ранее сообщалось, что единовременные выплаты в размере трех МРОТ на каждого сотрудника начали получать предприятия туристической отрасли и сферы общественного питания Севастополя. Губернатор Михаил Развожаев информировал, что предприниматели города могут воспользоваться новой федеральной мерой поддержки – отсрочкой по уплате страховых взносов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольцы смогут возместить часть затрат на генераторы: подробностиТуротрасль Крыма сохранила устойчивость в условиях режима ЧС - минкурортовВ Севастополе продлили прием заявок на выплату для туротрасли и общепита

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, бизнес, господдержка