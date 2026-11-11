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Порог долга для ареста имущества в России хотят повысить - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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Порог долга для ареста имущества в России хотят повысить
Порог долга для ареста имущества в России хотят повысить - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Порог долга для ареста имущества в России хотят повысить
Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на дополнительную защиту прав граждан при взыскании долгов. Сумму долга, при которой приставам будет... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T21:33
2026-11-11T21:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на дополнительную защиту прав граждан при взыскании долгов. Сумму долга, при которой приставам будет запрещено арестовывать имущество, предлагается увеличить до 10 тысяч рублей, сообщили в Госдуме.При этом запрет не коснется социальных и публично значимых требований, в частности, взыскания алиментов, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, компенсации морального вреда и других.Кроме того, приставы получат возможность запрашивать данные о наличии у должника цифровых рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ищут неплательщиков штрафовМиллионы рублей штрафов и тысяча протоколов - операция "Должник" в КрымуС жителей Крыма взымают налоговые долги – в суде 11 тысяч заявлений
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новости, закон и право, государственная дума рф, федеральная служба судебных приставов (фссп), общество, долги
Порог долга для ареста имущества в России хотят повысить

Порог долга для ареста имущества в России хотят повысить до 10 тысяч рублей

21:33 11.11.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНашивка на спине сотрудника Федеральной службы судебных приставов
Нашивка на спине сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на дополнительную защиту прав граждан при взыскании долгов. Сумму долга, при которой приставам будет запрещено арестовывать имущество, предлагается увеличить до 10 тысяч рублей, сообщили в Госдуме.
"В соответствии с документом предусматривается увеличение с 3 тысяч до 10 тысяч рублей минимальной суммы задолженности, при которой судебный пристав-исполнитель будет вправе применять такие обеспечительные меры, как арест имущества и запрет регистрационных действий", - говорится в сообщении.
При этом запрет не коснется социальных и публично значимых требований, в частности, взыскания алиментов, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, компенсации морального вреда и других.
Кроме того, приставы получат возможность запрашивать данные о наличии у должника цифровых рублей.
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