https://crimea.ria.ru/20261111/porog-dolga-dlya-aresta-imuschestva-v-rossii-khotyat-povysit-1160977494.html

Порог долга для ареста имущества в России хотят повысить

Порог долга для ареста имущества в России хотят повысить - РИА Новости Крым, 11.11.2026

Порог долга для ареста имущества в России хотят повысить

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на дополнительную защиту прав граждан при взыскании долгов. Сумму долга, при которой приставам будет... РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T21:33

2026-11-11T21:33

2026-11-11T21:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на дополнительную защиту прав граждан при взыскании долгов. Сумму долга, при которой приставам будет запрещено арестовывать имущество, предлагается увеличить до 10 тысяч рублей, сообщили в Госдуме.При этом запрет не коснется социальных и публично значимых требований, в частности, взыскания алиментов, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, компенсации морального вреда и других.Кроме того, приставы получат возможность запрашивать данные о наличии у должника цифровых рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ищут неплательщиков штрафовМиллионы рублей штрафов и тысяча протоколов - операция "Должник" в КрымуС жителей Крыма взымают налоговые долги – в суде 11 тысяч заявлений

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, закон и право, государственная дума рф, федеральная служба судебных приставов (фссп), общество, долги