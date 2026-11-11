https://crimea.ria.ru/20261111/pod-gipnozom-skidok--kak-obmanyvayut-pokupateley-v-chernuyu-pyatnitsu-1160978380.html

Под гипнозом скидок – как обманывают покупателей в "Черную пятницу"

Под гипнозом скидок – как обманывают покупателей в "Черную пятницу" - РИА Новости Крым, 11.11.2026

Под гипнозом скидок – как обманывают покупателей в "Черную пятницу"

"Черная пятница" или Всемирный день шопинга, который празднуют 11 ноября, привлекает скидками покупателей во всем мире, в том числе и россиян. О том, как не... РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T18:05

2026-11-11T18:05

2026-11-11T18:05

черная пятница

торговля

совет эксперта

новости

виктория воронова

защита прав потребителей

роспотребнадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. "Черная пятница" или Всемирный день шопинга, который празднуют 11 ноября, привлекает скидками покупателей во всем мире, в том числе и россиян. О том, как не попасть впросак под влиянием распродаж, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Виктория Воронова.По словам гостьи эфира, бывает такое, что перед датой "11.11" магазин понемножечку, каждый день автоматически поднимает цену на тот или иной товар. И, если покупатель не следил за ценой раньше, то он может столкнуться с такой ситуацией, что в день распродажи приобретет товар, который, возможно, даже ему и необходим, по цене гораздо выше, чем она была до дня распродажи.Еще одним "побочным эффектом" после окончания скидочного ажиотажа, заметила специалист, может стать осознание покупателем реальной ненужности приобретенной вещи.Чаще всего человек задумается о возврате такого товара, считает эксперт. А вот здесь уже необходимо учитывать различные нюансы."Есть перечень товаров, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации №671, который говорит о том, что не все вещи непродовольственного характера можно вернуть, а для продовольственного характера вообще не предусмотрен возврат качественных вещей, только если товар оказался с недостатками", - обратила внимание она.Виктория Воронова добавила, что при покупке любого товара со скидками или без, покупателю рекомендовано сохранять кассовый чек, особенно для товаров с гарантией.Собеседница также порекомендовала сразу же делать ксерокопию чека, если предполагается долгий срок его хранения, чтобы, если чек со временем выцветет или станет нечитаемым в силу особенности бумаги и краски, не утратилась важная информация.Еще одной неприятностью в день шопинга может стать покупка некачественного товара со скидкой и отказ продавца от возврата денег либо замены товара именно по причине распродажи. "Вы могли предположить это! Не просто же так там скидка больше 50%!", - могут сказать вам.Она добавила, что информация о недостатке товара должна быть доведена до потребителя до того, как он его приобрел. Это должно быть написано непосредственно рядом с товаром, либо на самом товаре. В случае, если о недостатке сообщалось и этот недостаток проявился, а потребитель пришел именно с этим недостатком, о котором его предупреждали, он, к сожалению, утрачивает право на реализацию своих прав, обозначила она."Всегда смотрите, что вы покупаете, необходимо ли это вам и смотрите маркировку – это три главных совета. У вас должны быть чеки и обязательно документы, которые подтверждают безопасность и качество товаров – сертификаты, либо соответствующие другие документы, которые должны быть на этот товар. Если их нет - не приобретайте", - констатировала начальник отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Черная пятница: как не соблазниться фейковыми скидкамиОсенние распродажи: как совершать покупки правильноКоварство "черной" пятницы: как не попасть в лапы мошенников

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черная пятница, торговля, совет эксперта, новости, виктория воронова, защита прав потребителей, роспотребнадзор